Premierul desemnat Siegfried Mureșan susține miercuri o conferință de presă, în timp ce negocierile pentru formarea noului Guvern continuă, iar PNL, USR și UDMR nu au, în acest moment, suficiente voturi pentru învestirea Cabinetului. Cu șapte zile rămase din termenul în care poate cere votul de încredere al Parlamentului, Mureșan încearcă să contureze o majoritate și să finalizeze programul de guvernare. Miercuri dimineață, premierul desemnat s-a întâlnit cu liderii UDMR.

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Mureșan anunță posibile creșteri ale salariilor bugetarilor și pensiilor în 2027

ACTUALIZARE 12.47 În privința politicilor sociale, Siegfried Mureșan a declarat că viitorul Guvern va analiza posibilitatea majorării salariilor din sectorul public și a indexării pensiilor atunci când va fi construit bugetul de stat pentru 2027.

„Salariile în sectorul public și pensiile au stagnat în ultimii ani. Este nevoie de o creștere. Vom avea în vedere o creștere a salariilor în sectorul public și o creștere, o indexare, a pensiilor în momentul alcătuirii bugetului de stat pe 2027. Va fi momentul la care vom evalua ce ne permitem. (...) Vom avea creșteri, cel mai probabil, în bugetul de stat pe anul următor, cât ne permitem de mult, în mod responsabil”, a declarat Mureșan.

Mureșan: „Voi intensifica dialogul cu domnul Grindeanu”

Întrebat despre discuțiile cu Ilie Bolojan și despre dialogul dintre acesta și Sorin Grindeanu, premierul desemnat a afirmat că întâlnirile dintre cei doi trebuie privite și prin prisma funcțiilor pe care le ocupă.

„Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu sunt prim-ministru interimar al Guvernului României și președintele Camerei Deputaților. Este corect să pornim de la premisa că domniile lor au un dialog instituțional, în ciuda faptului că partidele noastre sunt pe poziții diferite. Este firesc ca premierul și președintele Camerei Deputaților să dialogheze.”

Mureșan a precizat că discuțiile dintre cei doi nu trebuie interpretate exclusiv în contextul negocierilor pentru învestirea viitorului Guvern.

„Să nu presupunem că, atunci când cei doi se întâlnesc, discută doar despre persoana mea sau despre învestirea Guvernului. Am discutat atât cu domnul Bolojan, cât și cu domnul Grindeanu în ultimele ore. Voi intensifica dialogul cu domnul Grindeanu”, a declarat Siegfried Mureșan.

Despre avertismentul Fitch și declarațiile lui Sorin Grindeanu

ACTUALIZARE 12.40 Întrebat despre avertismentul Fitch și declarațiile lui Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan a subliniat independența presei și a agențiilor de rating și a spus că evaluările acestora trebuie tratate cu seriozitate.

„Presa internațională este independentă. Îmi dau seama că sunt oameni politici în România obișnuiți ca presa să scrie ce este pe placul lor. Nu am influență asupra presei internaționale și nici nu-mi propun. Nici asupra presei internaționale, nici asupra presei din România, fiindcă vreau să fiți liberi, să fiți puternici.”

Premierul desemnat a afirmat că același principiu se aplică agențiilor de rating și a făcut referire la următoarea evaluare a S&P, programată pentru 2 octombrie.

„Agențiile de rating sunt, de asemenea, independente. Sunt atât de influente tocmai fiindcă sunt independente. Trebuie să luăm foarte în serios ceea ce spun aceste agenții de rating. Știu că, dacă vom avea un Guvern pe 2 octombrie, când S&P își va publica evaluarea, dorința investitorilor de toate felurile și a agențiilor de a avea stabilitate politică și responsabilitate fiscal-bugetară va fi îndeplinită”, a declarat Mureșan.

Mureșan vrea votul de învestire la începutul săptămânii viitoare

ACTUALIZARE 12.27 „Până la finalul săptămânii voi depune în Parlamentul României programul de guvernare și echipa de miniștri. Obiectivul este ca, la începutul săptămânii viitoare, în zilele de luni și marți, să avem audierea miniștrilor în comisiile de specialitate și votul în plen. Voi solicita ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puțin 60 de minute”, a declarat Siegfried Mureșan.

În ceea ce privește structura viitorului Executiv, premierul desemnat a precizat că numărul ministerelor nu va fi majorat, iar Guvernul va avea trei vicepremieri, câte unul din partea fiecăruia dintre cele trei partide care îi susțin candidatura.

„Componența Guvernului: va avea trei vicepremieri. Vor veni din partea celor trei partide care susțin Guvernul: PNL, USR și UDMR. Nu vom crește numărul de ministere”, a declarat Mureșan.

„Guvernul pe care îl voi propune va avea doar trei vicepremieri”

ACTUALIZARE 12.23 „Voi propune un Guvern cu o agendă ambițioasă, de reformare. După finalizarea programului de guvernare, voi solicita președintelui să avem o întâlnire pentru a-i prezenta programul”, a declarat Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a precizat că unul dintre obiectivele viitorului Executiv este ca economia României să crească într-un ritm mai rapid decât datoria.

„Ce propunem? Obiectivul meu este ca economia să crească mai mult decât datoria în România. Vrem un stat modern, eficient, care să servească mai bine cetățenii. Guvernul pe care îl voi propune va avea doar trei viceprim-miniștri, care să lucreze și să aibă responsabilități clare”, a spus Mureșan.

El a anunțat și măsuri privind companiile de stat.

„Vom avea management performant al companiilor de stat și, pentru fiecare companie, în 12 luni de la învestire, vom avea un plan de eficientizare a companiei.”

„Nu vor exista creșteri de taxe sau de impozite pe toată durata mandatului”

În ceea ce privește politica fiscală, premierul desemnat a anunțat că intenționează să mențină cota unică și că Guvernul pe care îl va propune nu va majora taxele și impozitele.

„Vom menține cota unică. În ceea ce privește impozitarea, nu vor exista în România creșteri de taxe sau de impozite pe toată durata mandatului Guvernului pe care îl propun. Obiectivul meu este să avem o relaxare fiscală de îndată ce ne permitem, reduceri acolo unde are sens.”

Mureșan a exclus și o majorare a cotei TVA.

„Guvernul meu nu are în vedere și nu va avea în vedere nicio creștere a cotei de TVA și ne propunem ca, de îndată ce este posibil, să revenim la cota de TVA de 19%.”

Mureșan: „Singurul dialog pe care îl voi avea cu PSD este cel oficial”

ACTUALIZARE 12.14 „Candidatura mea este, în momentul de față, susținută de PNL, USR și UDMR. Am convenit cu colegii din PNL, USR și UDMR să începem munca la programul de guvernare și să ne coordonăm la fiecare pas. Am lucrat cu experții la programul de guvernare și cu conducerile celor trei partide la viitorii pași. Ieri și astăzi m-am aflat în grupurile parlamentare PNL, USR și UDMR și au confirmat sprijinul pentru nominalizarea mea”, a declarat Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a precizat că urmează să discute și cu reprezentanții minorităților și că se află în dialog cu liderul PSD, Sorin Grindeanu.

„Ne vom întâlni cu siguranță în următoarele ore. Singurul dialog pe care îl voi avea cu PSD este dialogul oficial. Nu voi căuta să am dialog cu alți membri pentru a rupe voturi din PSD”, a adăugat Mureșan.

Știrea inițială

Ce a discutat Siegfried Mureșan cu liderii UDMR

Liderii UDMR s-au întâlnit miercuri dimineață, la Parlament, cu premierul desemnat Siegfried Mureșan, care le-a prezentat principalele elemente ale programului său de guvernare.

După discuții, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că formațiunea a decis să continue negocierile privind programul de guvernare, structura Executivului și componența viitorului Cabinet.

Potrivit liderului UDMR, programul prezentat de Mureșan nu conține „lucruri extravagante”, iar în cadrul întâlnirii de miercuri nu s-a discutat despre structura viitorului Guvern.

La rândul său, Siegfried Mureșan a mulțumit UDMR pentru susținere și a anunțat că lucrările pentru definitivarea programului de guvernare continuă.

„Vom reduce risipa, vom face statul mai eficient, vom construi o economie sănătoasă”, a transmis premierul desemnat.

„Astăzi, la întâlnirea cu grupurile parlamentare ale UDMR. Le mulțumesc colegilor din UDMR pentru susținere și pentru colaborarea bună din aceste zile. Am mulțumit, de asemenea, colegilor de la UDMR pentru munca serioasă, responsabilă pe care au făcut-o în Guvernul României, inclusiv în perioada de interimat”, a scris Mureșan pe Facebook.

Problema majorității parlamentare

Una dintre principalele dificultăți cu care se confruntă premierul desemnat este obținerea voturilor necesare pentru învestirea Guvernului. PNL, USR și UDMR nu dispun singure de o majoritate în Parlament, astfel că Mureșan are nevoie de sprijin parlamentar suplimentar.

Fără voturi din partea PSD sau AUR, Cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu poate întruni numărul necesar pentru învestire.

Premierul desemnat a declarat că intenționează să solicite PSD să susțină noul Executiv, în condițiile în care conducerea social-democrată a refuzat până acum să ofere acest sprijin.

„Socialiștii români se află în fața unui moment decisiv - trebuie să decidă dacă se vor comporta ca niște social-democrați europeni responsabili și vor susține un guvern pro-european sau dacă își vor intensifica cooperarea cu extrema dreaptă, adică cu partidul extremist populist anti-european de aici”, a declarat Mureșan.

Cum ar putea arăta viitorul Guvern

Potrivit unor surse Digi24, în acest moment este luată în calcul o formulă de Guvern cu trei vicepremieri. Funcțiile ar urma să fie ocupate de liderii celor trei partide care îl susțin pe Siegfried Mureșan: Kelemen Hunor din partea UDMR, Dominic Fritz din partea USR și Ilie Bolojan din partea PNL.

Deocamdată, structura Cabinetului nu a fost stabilită oficial. Kelemen Hunor a declarat miercuri că, în discuțiile purtate cu premierul desemnat, nu au fost abordate portofoliile sau numele viitorilor miniștri.

Siegfried Mureșan mai are șapte zile din termenul în care poate solicita Parlamentului votul de încredere asupra programului de guvernare și a listei viitorului Cabinet.

Editor : A.M.G. | Ș.A.