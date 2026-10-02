Siegfried Mureșan susține, într-o declarație în exclusivitate la Digi24, că Sorin Grindeanu duce PSD în jos și că partidul s-ar îndrepta de la 23% spre 13%. Premierul desemnat spune că există lideri social-democrați care consideră că Grindeanu conduce partidul în direcția greșită și care așteaptă ca acesta să piardă teren pentru a-i lua locul. Mureșan afirmă că, în ciuda nemulțumirilor interne, parlamentarii PSD votează în continuare în bloc.

Siegfried Mureșan afirmă că, potrivit informațiilor pe care le primește din interiorul PSD, există nemulțumiri față de conducerea lui Sorin Grindeanu.

„Știți cum e în ceea ce privește PSD. Ei s-au dus cu mare entuziasm și după Liviu Dragnea, au pierdut credibilitatea și atunci au fost foarte fericiți la momentul OUG 13, ei mai fericiți și acum. Dar noi știm din rândul doi al PSD că sunt membri PSD care ne spun că ei văd că Sorin Grindeanu duce partidul în jos, că l-a luat la 23%, că în jurul a 15% se îndreaptă spre 13%. Deci sunt lideri PSD din al doilea rând care știu că Sorin Grindeanu duce partidul în direcția greșită”, a declarat Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat susține că unii lideri social-democrați i-ar fi transmis că ar putea prelua conducerea partidului și că ar fi pregătiți inclusiv să ocupe funcția de premier.

„Unii dintre ei chiar ne-au spus că, uite, știm că aveți o problemă cu Sorin Grindeanu, dar sunt alții disponibili în PSD care poate generează animozități mai mici, care ar putea fi prim-miniștri. Deci sunt lideri PSD care se recomandă ca fiind prim-miniștri alternativi la domnul Grindeanu și care de-abia așteaptă ca domnul Grindeanu să se împiedice pentru ca unul dintre ei să ia locul la conducerea partidului”, a spus Mureșan.

El afirmă însă că, în ciuda acestor nemulțumiri, parlamentarii PSD votează în continuare în bloc, motiv pentru care nu a încercat să negocieze separat cu alți membri ai partidului.

„În momentul de față ei votează în bloc și noi ne-am așteptat ca ei să voteze în bloc și de aceea, din două motive, eu nu am purtat negocieri cu nimeni altcineva din PSD, ci am încercat doar să discut cu domnul Grindeanu. Unu, din respect față de conducerea aleasă a PSD, fiindcă nouă nu ne-a plăcut când în cadrul Partidului Național Liberal s-au încercat sciziuni și de aceea am spus: nu vom face asta, vom respecta conducerea aleasă a PSD”, a explicat Mureșan.

„Și doi la mână, fiindcă știam că ei oricum votează în bloc, monolit. Deci au opinii diferite, nu prea au curaj să le spună, votează la fel. Dar în ziua în care Sorin Grindeanu nu îi va duce la succes, vor face ceea ce au făcut cu orice președinte PSD: îl vor înlocui rapid, peste noapte”, a adăugat Siegfried Mureșan.

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Editor : C.A.