Siegfried Mureşan: Dacă Guvernul nu va fi învestit, atunci ne organizăm pentru următoarele alegeri

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a declarat joi, la Euronews România, că nu îşi va depune mandatul „din respect faţă de Constituţie și de preşedintele României”. El spune că în scenariul în care Guvernul nu va trece de Parlament, „atunci ne organizăm şi acesta va fi manifestul nostru pentru următoarele alegeri”.

„Am spus acest lucru şi sunt consecvent, dacă spun ceva o dată nu reconsider, nu mă răzgândesc, am spus, legat de depunerea mandatului, mereu când am fost întrebat în ultimele săptămâni: din respect faţă de Constituţie, faţă de preşedintele României, faţă de procedură, am luat procedura în serios din primul moment, unu la mână. Doi la mână: abia aştept să merg în Parlamentul României, să prezentăm programul, un program pentrru reformare, pentru modernizare, oamenii să vadă ce propunem. Dacă votul va avea succes, ne apucăm de treabă din prima zi. Dacă Guvernul, presupunem ipotetic, nu ar fi învestit, atunci ne organizăm şi acesta va fi manifestul nostru pentru următoarele alegeri”, a afirmat Siegfried Mureşan, potrivit News.ro.

El a adăugat că un alt motiv pentru care vrea să meargă la vot în Parlament este ca oamenii să vadă cum se poziţionează fiecare partid faţă de ideea de pro-european.



„Trei la mână: vreau ca oamenii să vadă exact cum se poziţionează partidele politice. Şi PSD-ul e în această zonă confortabilă în care pretind că sunt un partid pro-european, dar nu vor mai putea convinge pe nimeni, nici aici, nici din partenerii lor, socialiştii europeni, că sunt un partid pro-european dacă votează din nou cu extrema dreaptă”, a subliniat Siegfried Mureşan.



PSD i-a solicitat, joi, prim-ministrului desemnat Siegfried Mureşan, să îşi depună cât mai rapid mandatul, arătând că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, care să guverneze pentru oameni, nu pentru funcţii.

„Asistăm la o încleştare pe funcţii între trei partide mici, rupte complet de realitate, de oameni şi problemele presante ale ţării”, au susţinut social-democraţii.

Editor : C.L.B.