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Siegfried Mureșan: Deblocăm criza politică creată de PSD și AUR, dar vom fi cu ochii pe miniștrii PSD

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Siegfried Mureșan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Siegfried Mureșan a publicat un text pe Facebook în care anunță că PNL va contribui la instalarea guvernului Luca Niculescu, deblocând astfel criza politică creată de PSD și AUR, dar liberalii vor fi cu ochii pe miniștrii social-democrați care „vor fi responsabili pentru tot ce fac”.

„Nu vom da un cec în alb niciunei propuneri de ministru PSD care a zburat în Mykonos, a fost la Monte Carlo cu Nordis sau este cunoscut după pantofi ori după cutiile de pantofi”, scrie Mureșan pe Facebook.

Europarlamentarul liberal spune că PNL va fi în totală opoziție față de PSD în următorii ani.

„Suntem dispuși să contribuim la deblocarea crizei politice create de PSD și AUR prin instalarea unui guvern. Dar nu vom gira niciun ministru PSD. Acești miniștri vor fi responsabili pentru tot ce fac. Vom fi cu ochii pe ei”, conchide Siegfried Mureșan.

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Editor : Liviu Cojan

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