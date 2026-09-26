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Siegfried Mureșan depune azi la Parlament programul de guvernare şi lista de miniştri

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Declarații de presă susținute de Siegfried Mureșan, la Palatul Parlamentului, în București, 23 septembrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Premierul desemnat Siegfried Mureşan depune sâmbătă dimineaţă, la ora 11:00, la Parlament, programul de guvernare şi lista de miniştri cu care vrea să se prezinte la vot. Audierile miniștrilor propuși şi votul în plenul Parlamentului vor avea loc la începutul săptămânii viitoare.

Siegfried Mureşan este a treia propunere de premier pe care a făcut-o preşedintele Nicuşor Dan.

După demiterea Guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură pe 5 mai, şeful statului l-a desemnat pe 4 iunie pe europarlamentarul Eugen Tomac să formeze Guvernul, dar acesta şi-a depus mandatul pentru că nu a reuşit să strângă o majoritate parlamentară.

A doua opţiune a lui Nicuşor Dan a fost Adrian Veştea, care s-a prezentat în Parlament pe 22 iunie pentru învestire, dar nu a obţinut voturile necesare.

„Am propus pentru fiecare minister oameni competenţi, serioşi şi pregătiţi să îşi asume responsabilitatea guvernării. Avem în faţă multă muncă. Oamenii aşteaptă de la noi rezultate concrete, iar fiecare ministru are obiective clare şi ştie ce are de făcut pentru a le obţine. (...) Depunem programul de guvernare şi lista Guvernului şi facem următorul pas pentru învestirea unui Guvern stabil şi pregătit să înceapă munca din prima zi”, a scris Siegfried Mureşan, vineri, pe Facebook.

El s-a întâlnit vineri, la Palatul Cotroceni, cu preşedintele Nicuşor Dan, căruia i-a prezentat programul de guvernare.

Tot vineri, conducerile PNL, USR şi UDMR au aprobat programul de guvernare şi au validat listele de miniştri propuşi pentru a face parte din Guvernul Mureşan, care va avea în structură 16 ministere.

Vor fi şi trei vicepremieri cu portofolii, câte unul de la fiecare partid care formează noul Executiv.

În Cabinetul propus de liberalul Siegfried Mureşan se află şi zece miniştri care au făcut parte din Guvernul Bolojan.

Echipa cu care Siegfried Mureşan va merge în faţa Parlamentului este alcătuită din:

Propunerile PNL

  • Mircea Abrudean, vicepremier și ministru de Interne;
  • Alexandru Nazare, ministru de Finanțe;
  • Raluca Turcan, ministru al Muncii;
  • Oana Gheorghiu, ministru al Sănătății;
  • Mihai Dimian, ministru al Educației;
  • Sebastian Burduja, ministru al Energiei;
  • Dragoș Pîslaru, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene;

Propunerile USR

  • Radu Miruță, ministru al Apărării Naționale;
  • Diana Buzoianu, ministru al Mediului;
  • Oana Țoiu, ministru al Afacerilor Externe;
  • Cătălin Drulă, ministru al Transporturilor;
  • Irineu Darău, ministru al Economiei;

Propunerile UDMR

  • Ötvös Koppány, ministru al Culturii;
  • Attila Cseke, ministru al Dezvoltării;
  • Barna Tanczos, ministru al Agriculturii și vicepremier;

Ministru tehnocrat

  • Andrea Chiș, ministru al Justiției.

Editor : B.P.

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