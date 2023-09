Siegfried Mureșan, despre anunțul lui Ciolacu privind Austria: Era normal să anunțe la Guvern, la Parlament, nu într-un ziar

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a declarat la Digi24 că ar fi fost "normal" ca Marcel Ciolacu să anunțe de la Guvern sau de la Parlament că România va da în judecată Austria dacă va continua să se opună aderării Schengen, nu într-un ziar austriac, "ca un răspuns la o a treia sau a patra întrebare a unui jurnalist".

"Am văzut un răspuns al premierului României într-un ziar din Austria și mi se pare ciudat ca un anunț oficial, pe o temă atât de importantă, cu profunde implicații diplomatice și cu implicații semnificative privind relația României cu instituțiile europene să fie făcută ca un răspuns la o a treia sau a patra întrebare a unui jurnalist.

Așteptăm cu toții explicații suplimentare din partea premierului, mi se pare normal ca un asfel de anunț să fie făcut în mod transparent în România, de la tribuna guvernului sau de la tribuna parlamentului, un for democratic ales. Să fim calmi și să așteptăm explicații suplimentare oficiale ale premierului, cu un mesaj adresat oamenilor din România.

Cred că România nu are nimic să își reproșeze privind modul în care am gestionat acest dosar, e o problemă a Austriei, noi am fost victima, Austria are o problemă internă cu migrația. Consider că noi am făcut tot ce puteam face ca stat și demersurile noastre anunțate oficial, transparent de președintele României au fost cele corecte.

Avem sprijinul Comisiei Europene, al Parlamentului European, al 26 din 27 din state membre, România a reușit mult în utimul an, am reușit să convingem inclusiv Olanda, iar Olanda are deschidere acum și în privința Bulgariei. Sper să își corecteze poziția și Austria", a declarat Siegfried Mureșan.