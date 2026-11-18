Europarlamentarul Siegfried Mureşan (PNL) a transmis, miercuri, că, prin atribuţiile delegate lui Marian Neacşu, Luca Niculescu devine prim-ministrul României cu cea mai mică influenţă asupra propriului Guvern de la Revoluţie încoace.

„Se vede de la o poştă că Sorin Grindeanu este prim-ministrul de facto al României, iar PSD controlează tot Guvernul. Decizia semnată de premierul Luca Niculescu privind stabilirea atribuţiilor lui Marian Neacşu, publicată astăzi în Monitorul Oficial, arată că viceprim-ministrul PSD primeşte atribuţii de coordonare asupra: Secretariatului General al Guvernului; Cancelariei Prim-Ministrului; ministerelor-cheie, conduse de PSD:

- Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;

- Ministerul Justiţiei;

- Ministerul Apărării Naţionale;

- Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului;

- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

- Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;

- Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene;

- Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale;

- Ministerul Sănătăţii;

o ministrul delegat pentru învăţământul preuniversitar”, spune europarlamentarul PNL.

Siegfried Mureşan precizează că „Luca Niculescu este un prim-ministru fără sprijinul unui partid propriu”.

„Sorin Grindeanu conduce informal Guvernul şi anunţă cele mai importante decizii, iar PSD controlează, prin Marian Neacşu, administraţia Guvernului şi cele mai importante ministere. În aceste condiţii, premierul actual al României devine un şef de Guvern fără putere reală. Un premier lipsit de putere nu va putea reprezenta credibil România în Europa în aceste momente importante, cu un război la graniţă, provocări economice şi negocieri decisive privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene”, subliniază eurodeputatul liberal.

Miercuri, a fost publicată în Monitorul Oficial o decizie semnată de premierul Luca Niculescu, privind stabilirea atribuţiilor lui Marian Neacşu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne.

Premierul Luca Niculescu a semnat o decizie prin care vicepremierul Marian Neacşu primește atribuții de avizare a proiectelor ministerelor cu impact bugetar și de coordonare a activității unor portofolii din Guvern, potrivit documentului publicat miercuri în Monitorul Oficial. Mai mult decât atât, Marian Neacșu va coordona instituţiile publice şi structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și va asigura informarea permanentă a prim-ministrului în legătură cu aplicarea prevederilor stabilite prin decizie.

Editor : A.C.