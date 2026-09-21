Prim-ministrul desemnat Siegfried Mureșan a reacționat luni după ce DIICOT a anunțat mai multe percheziții într-un dosar de înșelăciune în care este implicat Călin Georgescu, despre care a spus că este un pro-rus, antieuropean care își dorește dezordine în România..

„Opinia mea este că dacă cineva a încălcat legea, atunci evident, trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid. De altfel, nu-mi cereți să spun că Călin Georgescu este un personaj din spațiul public căruia merită să îi plângem de milă. Este un personaj prorus, antieuropean, un personaj care își dorește dezordine în România, nu ordine. Este un personaj politic de care aș sta departe și care cred că nu merită susținerea oamenilor. Cu cât reușește să păcălească mai puțini oameni, cu atât mai bine pentru România”, a declarat Siegfried Mureșan la RFI România.

Procurorii DIICOT efectuează luni dimineață percheziții la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, județul Ilfov. Surse judiciare spun ca a fost ridicat din trafic și dus acasă pentru a fi efectuate perchezițiile în prezența sa. Este vorba despre un dosar în care este anchetată o înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Conform procurorilor DIICOT, se fac cercetări pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și sunt percheziții la cinci adrese din Mogoșoaia, Ciolpani, Buftea și București.

Editor : B.E.