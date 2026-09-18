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Exclusiv Siegfried Mureșan, despre desemnarea sa ca premier: „Nu a existat nicio ezitare sau răzgândire”. Ce a discutat cu Nicușor Dan

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siegfried muresan nicusor dan
Foto: Inquam Photos
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Din articol
„Sunt convins că Ilie Bolojan nu mi-ar fi spus să nu accept mandatul” De ce nu a fost alături de Nicușor Dan la anunțul desemnării De ce au ales PNL, USR și UDMR candidatura lui Mureșan

Editor : C.A.

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