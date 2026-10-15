Siegfried Mureșan, despre Grindeanu: „Acum înțelegem exact de ce a fugit de orice discuție cu noi”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan îl acuză pe Sorin Grindeanu că a evitat intenționat discuțiile privind susținerea Guvernului propus de liberali, folosind „o mulțime de pretexte”. Potrivit acestuia, șeful social-democraților ar fi știut că următorul Executiv va include 11 miniștri PSD, pe care i-ar putea influența în funcție de propriile interese.

Siegfried Mureșan a fost a treia propunere de premier înaintată de președintele Nicușor Dan, după ce Cabinetul Bolojan a fost demis prin votul Parlamentului. Guvernul propus de liberal nu a reușit însă să obțină votul de învestitură, la 30 septembrie.

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Într-un mesaj publicat pe Facebook, europarlamentarul liberal a susținut că Sorin Grindeanu nu ar fi intenționat niciun moment să voteze Executivul propus de liberali, întrucât ar fi anticipat că PSD va avea o reprezentare consistentă în viitorul Guvern.

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„Acum înțelegem exact de ce a fugit Sorin Grindeanu de orice discuţie cu noi în urmă cu două săptămâni, a inventat o mulţime de pretexte şi nu i-a trecut nicio clipă prin cap să voteze Guvernul serios pe care l-am propus noi. Fiindcă ştia că va veni un Guvern în care poate pune 11 miniştri PSD după chipul şi asemănarea lui. Trebuie să câştigăm următoarele alegeri, pentru ca o astfel de guvernare să nu se mai poată întâmpla niciodată în România”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

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Editor : Ana Petrescu