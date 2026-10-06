Siegfried Mureșan, despre liniile roșii ale PSD: „Nu poți lua în serios un partid care își schimbă discursul ca la grădiniță”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan acuză PSD că își shimbă discursul „ca la grădiniță” și că nu poate fi luat în serios, arătând că președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, a avut declarații opuse despre „liniile roșii” ale PSD la doar o zi distanță una de alta.

„Sorin Grindeanu spunea ieri că PSD nu are „linii roșii” și că vrea să fie parte a soluției pentru viitorul Guvern. Astăzi, după desemnarea unui nou premier, același Sorin Grindeanu ne spune care sunt „liniile roșii” ale PSD în negocieri. Nu poți lua în serios un partid care își schimbă discursul de la o zi la alta, ca la grădiniță”, a scris Siegfried Mureșan marți, într-un mesaj pe Facebook.

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, într-o conferință de presă, întrebat dacă vor fi miniștri PSD în Guvernul Luca Niculescu, că vrea să vadă „că există dorință din partea lui Luca Niculescu să schimbe direcția țării, de administrare. Dacă această dorință nu există, PSD nu va vota. Aceasta este linia roșie”.

Cu o zi înainte, după consultările cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni, Grindeanu declarase că PSD că nu are „linii roșii” în negocierile pentru formarea viitorului Guvern și că sunt dispuși să susțină soluții din care să facă parte.

„PSD își dorește schimbarea direcției de administrare a țării. Austeritatea pe care a impus-o Ilie Bolojan nu este soluția (...) E clar că această direcție și ce am spus noi în primăvară a fost corect. Modul de a conduce Guvernul este greșit. Ne dorim să fim parte a soluției, nu avem linii roșii pe care alții le au. Susținem soluții din care facem parte. Nu am făcut Congrese prin care să eliminăm pe ceilalți, să spunem că nu vom mai face niciodată majorități”, a afirmat președintele PSD.

Editor : B.P.