Siegfried Mureşan, despre trecerea Bulgariei la euro: Poate suntem dezamăgiţi că aderă înaintea noastră, dar ei respectă criteriile

Data publicării:
ID63051_INQUAM_Photos_George_Calin
Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL. FOTO: Inquam Photos

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan transmite, joi, după aderarea Bulgariei la zona euro, că poate suntem dezamăgiţi că ei aderă înaintea noastră, dar, dacă ei respectă criteriile, trebuie să recunoaştem acest lucru şi merită să îi felicităm.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan îi felicită pe bulgari pentru aderarea la zona euro.

„Felicitări vecinilor noştri bulgari pentru aderarea la zona euro! Poate suntem dezamăgiţi că ei aderă înaintea noastră, dar, dacă ei respectă criteriile, trebuie să recunoaştem acest lucru şi merită să îi felicităm”, spune Mureşan într-o postare pe Facebook.

Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, relatează AFP.

Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, relatează AFP.

La miezul nopţii, odată cu intrarea în noul an, mica ţară balcanică, care a aderat la UE în 2007, a renunţat la leva, moneda naţională în vigoare de la sfârşitul secolului al XIX-lea, în speranţa de a-şi consolida legăturile economice cu ceilalţi membri ai zonei euro, dar şi de teama unei creşteri a preţurilor într-un context politic instabil.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a asigurat miercuri într-un comunicat că „euro va aduce beneficii concrete cetăţenilor şi întreprinderilor bulgare”, facilitând călătoriile şi schimburile şi îmbunătăţind transparenţa pieţelor.

În ultimele ore înainte de schimbarea monedei, mulţi bulgari s-au plâns de dificultatea de a face rost de noile monede şi bancnote, în timp ce băncile le-au recomandat să se aprovizioneze cu numerar, avertizându-i cu privire la posibile perturbări ale plăţilor cu cardul şi ale retragerilor de la bancomate în noaptea de Anul Nou.

Cu toate acestea, plăţile în leva vor continua să fie acceptate pe tot parcursul lunii ianuarie, ceea ce reprezintă o provocare pentru comercianţi, care vor trebui să dea restul în euro.

 

Editor : Loredana Bancăș

Răsturnare de situație! S-a stabilit cauza tragediei de Revelion unde au murit cel puțin 40 de oameni
Răsturnare de situație! S-a stabilit cauza tragediei de Revelion unde au murit cel puțin 40 de oameni
