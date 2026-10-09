Siegfried Mureșan, despre un guvern alături de social-democrați: „În momentul de față, PNL și PSD sunt în totală antiteză”

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan, fost premier desemnat, afirmă că PNL și PSD sunt „în totală antiteză” în momentul de față, iar o colaborare parlamentară între cele două partide este imposibilă. PSD și-a arătat disponibilitatea de a participa la guvernare într-un executiv condus de Luca Niculescu, însă numai împreună cu PNL și UDMR.

„O coaliție între două partide este posibilă atunci când există un numitor comun semnificativ. În momentul de față, PNL și PSD sunt în totală antiteză.

PSD încearcă să păcălească electoratul, pretinzând că are lucruri în comun cu PNL. Nu are. După acțiunile PSD din ultimul ani, nu există nicio bază pentru o colaborare parlamentară responsabilă cu noi”, a scris Siegfried Mureșan vineri într-un mesaj pe Facebook.

El a dat câteva exemple de diferențe între cele două partide.

„Partidul Național Liberal a oferit în ultimul an o guvernare responsabilă cu banii românilor, reducând risipa și reducând deficitul. PNL vrea să reducă datoria publică și să folosească banul public pentru a crește cu adevărat nivelul de trai al oamenilor.

PSD vrea să reia risipa din banul public. PSD vrea să revină la politicile din 2024, când Guvernul Ciolacu a dus România la un deficit record, de 9,3%. Această risipă ne-a adus în situația în care România plătește acum pe dobânzi mai mult decât întreg bugetul pentru Educație.

Partidul Național Liberal a acționat în ultimul an pentru reformarea statului și pentru a-l face mai eficient, în folosul oamenilor, fără sinecuri.

PSD își dorește un stat captiv intereselor de partid.

Noi ne dorim un stat de drept și o justiție independentă.

PSD i-a respins mereu pe oamenii care au vrut să întărească și să reformeze justiția.

PNL vrea cu adevărat o guvernare proeuropeană.

PSD doar se prezintă drept proeuropean la Bruxelles, în timp ce, la București, acționează de multe ori antieuropean, alături de AUR”, a mai scris Siegfried Mureșan.

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Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, a declarat vineri că PSD susţine refacerea unei majorităţi stabile alături de PNL şi UDMR şi este pregătit să îşi asume responsabilitatea guvernării.

Potrivit lui Grindeanu, o discuţie despre viitorul unei ţări nu se poate reduce doar la numărul de voturi necesare pentru instalarea unui Guvern, ci trebuie să se vorbească și despre ceea ce se întâmplă după învestire, despre capacitatea de a lua decizii şi de a le duce până la capăt.

„România ar fi putut avea deja un Guvern cu puteri depline, capabil să schimbe direcţia economică a ţării, dacă refacerea unei majorităţi stabile ar fi fost pusă înaintea calculelor politice şi electorale. Au trecut cinci luni de blocaj şi suntem din nou în faţa aceleiaşi alegeri: punem pe primul loc oamenii, economia şi interesul României sau se caută în continuare formule politice care rezolvă doar problema învestirii unui Guvern?”, a scris preşedintele PSD pe Facebook.

Editor : B.P.