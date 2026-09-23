Liderii UDMR se întâlnesc, miercuri dimineață, la Parlament, cu premierul desemnat Siegfried Mureșan, pentru a afla de la acesta care este programul său de guvernare. Neoficial, voturile necesare nu ies la socoteală, iar aceasta este una dintre problemele cu care se confruntă Mureșan. Potrivit unor surse Digi24, în acest moment este luat în calcul un Guvern cu trei vicepremieri, posturi care ar urma să fie ocupate de liderii de partid UDMR - Kelemen Hunor, USR - Dominic Fritz și PNL - Ilie Bolojan.

Ședința dintre UDMR și Siegfried Mureșan ar trebui să lămurească două lucruri importante. Pe de o parte, dacă Siegfried Mureșan se poate baza în totalitate pe voturile reprezentanților UDMR, după ce în spațiul public au existat mai multe declarații potrivit cărora liderul formațiunii, Kelemen Hunor, i-ar fi recomandat inițial să se retragă, având în vedere că este greu să adune o majoritate. Ulterior, Kelemen Hunor a revenit și a spus că merge până la final cu propunerea PNL pentru funcția de premier.

Pe de altă parte, este în discuție programul de guvernare. Siegfried Mureșan și-ar fi dorit să includă în acest program mai multe măsuri destul de sensibile pentru UDMR, precum reducerea numărului de parlamentari, alegerea primarilor în două tururi sau probleme legate de reforma administrativ-teritorială. Rămâne de văzut însă la ce formă vor ajunge.

Cum ar putea arăta structura noului Guvern

Dincolo de programul de guvernare și de discuțiile despre voturi, partidele au discutat și despre împărțirea posturilor și despre cum ar putea arăta Guvernul Mureșan.

Este o discuție care a avut loc în interiorul partidelor, cu membrii de partid, în special în rândul liberalilor. Potrivit informațiilor Digi24, încă nu s-a luat o decizie la nivelul liderilor, respectiv Kelemen Hunor, Dominic Fritz și Ilie Bolojan.

Sursele Digi24 spun că, în acest moment, este luat în calcul, cel puțin în PNL, scenariul ca viitorul cabinet să aibă trei posturi de vicepremieri, iar acestea să fie ocupate de liderii de partid Kelemen Hunor, Dominic Fritz și Ilie Bolojan.

O discuție privind împărțirea portofoliilor, inclusiv a ministerelor, ar urma să înceapă miercuri după-amiază, după ce va fi tranșată întreaga discuție legată de programul de guvernare.

„Putem fi mândri de planul de reforme pe care l-am inclus în programul de guvernare”

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, a discutat cu parlamentarii USR şi anunţă că în Programul de guvernare a fost inclus un adevărat program de reforme. „USR va fi un partener de nădejde pentru reformarea României”, a transmis Mureşan.

„Aseară, la şedinţa grupului parlamentar USR. Putem fi mândri de planul de reforme pe care l-am inclus în programul de guvernare. Sunt convins că USR va fi un partener de nădejde pentru reformarea României mult timp de acum înainte”, a scris, miercuri dimineaţă, pe Facebook, premierul desemnat Siegfried Mureşan, alături de fotografii de la întâlnire.

El a mulţumit USR pentru susţinere.

Anterior, în cursul zilei de marţi, Mureşan a discutat cu parlamentarii PNL, iar miercuri se întâlneşte cu parlamentarii UDMR.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a reafirmat susţinerea formaţiunii maghiare pentru un guvern propus de europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan.

„Astăzi, în urma discuţiilor la noi în UDMR, am ajuns la concluzia că mergem şi ne asumăm acest vot”, a anunţat Kelemen, marţi seară.

El a admis că, potrivit aritmeticii parlamentare, guvernul propus de acesta nu ar trece doar cu voturile PNL, USR şi UDMR.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, evaluează la „spre zero” şansele ca PSD să voteze guvernul propus de liberalul Siegfried Mureşan.

Editor : C.S.