Siegfried Mureşan: Domnul Grindeanu şi cu mine nu ne-am înţeles să avem o anumită întâlnire, la o anumită oră, la un anumit loc

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, afirmă că nu s-a înţeles cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, să aibă „o anumită întâlnire, la o anumită oră, la un anumit loc”. „Mi s-ar părea firesc să mă întâlnesc şi cu PSD-ul în Parlamentul României. Ar fi ciudat dacă tocmai preşedintele Camerei Deputaţilor ar fugi din Parlamentul României să se întâlnească cu mine pe altundeva”, arată el.

„În primul rând, domnul Grindeanu şi cu mine nu ne-am înţeles să avem o anumită întâlnire, la o anumită oră, la un anumit loc. Ceea ce ne-am înţeles, domnul Grindeanu şi cu mine, este următorul lucru: am telefonat în jurul orei 11.30 şi domnul Grindeanu m-a rugat să îi trimit elementele principale ale programului de guvernare. I-am spus că suntem încă în etapa în care lucrăm, lucrăm la programul principal, la programul complet de guvernare, dar că îi voi trimite liniile directoare în cursul zilei de astăzi. I-am spus că voi avea la ora 12.00 o conferinţă de presă, după care întâlnirea cu grupul minorităţilor şi că mă bucur să ne vedem după aceea. Şi a spus: vorbim mai încolo. După care eu am avut conferinţa de presă, m-am întâlnit cu grupul minorităţilor, am lucrat la programul de guvernare să finalizăm şi liniile directoare pe care le-am trimis în cursul acestei după-amieze domnului Grindeanu”, a afirmat Siegfried Mureşan, miercuri seară, la B1 TV, potrivit News.ro.

El a menţionat că între 17.00 şi 18.00 i-a trimis lui Sorin Grindeanu liniile directoare ale programului de guvernare, „cu disponibilitatea totală de a discuta cu domnia sa”.

„Sunt sigur că domnul Grindeanu şi cu mine o să avem ocazia zilele acestea să le discutăm şi, da, mă bucur să purtăm această discuţie”, a adăugat Mureşan.

„Ar fi ciudat dacă tocmai preşedintele Camerei Deputaţilor ar fugi din Parlament să se întâlnească cu mine pe altundeva”

Premierul desemnat a afirmat că, la fel cum s-a întâlnit cu reprezentanţii celorlalte partide la Parlament, doreşte să se întâlnească şi cu reprezentanţii PSD tot acolo.

„Aşa cum m-am întâlnit cu toate celelalte grupuri în Parlamentul României, mi s-ar părea firesc să mă întâlnesc şi cu PSD-ul în Parlamentul României. Ar fi ciudat dacă tocmai preşedintele Camerei Deputaţilor ar fugi din Parlamentul României să se întâlnească cu mine pe altundeva”, a declarat Mureşan.

El a spus că „tratează toate partidele în acelaşi fel”, iar vizitele pe care le-a făcut la grupurile parlamentare reprezintă „un gest de curtoazie”.

„Firesc mi se pare ca şi cu PSD să avem o discuţie în Parlamentul României, dar despre locul întâlnirii sunt sigur că domnul Grindeanu şi cu mine vom avea ocazia să discutăm, dar mereu pe picior de egalitate. Eu nu comand domnului Grindeanu la ce oră şi unde să ne întâlnim şi nici domnia sa nu-mi comandă mie la ce oră şi unde să ne întâlnim. Sunt sigur că vom reuşi să stabilim de comun acord, ca două persoane civilizate, ca doi parlamentari care dialoghează civilizat”, a explicat Mureşan.

Sorin Grindeanu spune că l-a aşteptat, miercuri, pe premierul desemnat la sediul partidului, însă acesta nu a venit

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că l-a aşteptat, miercuri, pe premierul desemnat la sediul partidului, însă acesta nu a venit.

„Tot ceea ce am spus mai devreme se dovedeşte a fi adevărat. Din perspectiva noastră, în acest moment, e evident că domnul Siegfried Mureşan nu-şi doreşte să fie prim-ministru. Eu, în prima parte a zilei, l-am aşteptat la biroul de la Camera Deputaţilor, de preşedinte al Camerei Deputaţilor. În partea a doua l-am aşteptat aici (la sediul PSD - n.r.). Am aşteptat chiar şi în format electronic să-mi fie trimis un program de guvernare. Nu avem pretenţia să fie forma finală, fiindcă ştim că aceste lucruri se adaptează, dar m-aşteptam să fie cel puţin în linii mari, să avem acest program de guvernare. Cu alte cuvinte, ce vă spuneam în urmă cu două, trei ore şi anume faptul că noi credem că dânsul nu-şi doreşte cu adevărat să fie prim-ministru, e adevărul. Şi atunci i-aş spune ce am spus şi luni, după şedinţa de Birou Permanent Naţional, anume faptul că pierdem timpul, să-şi depună mandatul, dacă stă în voturile PSD şi după modul în care, cel puţin în aceste zile ne-a tratat, nu are cum să obţină voturile PSD în acest mod”, a declarat preşedintele PSD, la sediul central al partidului.

Editor : Liviu Cojan