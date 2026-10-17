Siegfried Mureşan, după decizia de susţinere a Guvernului Niculescu: „Vom fi cu ochii pe aceşti miniştri”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan spune că liberalii „vor fi cu ochii” pe noii miniştri din Guvernul Niculescu şi vor face o opoziţie clară.

Siegfried Mureşan a fost a treia desemnare făcută de preşedintele Nicuşor Dan pentru funcţia de premier, dar Cabinetul propus de el a picat în Parlament.

„Tocmai am decis următoarele în conducerea Partidului Naţional Liberal: 1. Partidul Naţional Liberal va intra în opoziţie. 2. Toţi demnitarii susţinuţi de Partidul Naţional Liberal, care au activat în Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan, îşi vor da demisia din Guvern. Niciunul dintre ei nu va activa în viitorul Guvern. 3. Vom semna un acord politic cu premierul desemnat pentru a ne asigura că România îşi respectă ţintele de deficit şi că nu reîncepe risipa banului public. În cazul în care acest acord este încălcat, vom depune moţiune de cenzură. 4. Vom da un vot de necesitate pentru instalarea Guvernului, tocmai pentru ca separarea dintre PSD şi PNL să fie foarte clară. Ei vor fi la putere, noi vom fi în opoziţie”, a scris pe Facebook Mureşan.

Potrivit acestuia, în condiţii normale, Guvernul Niculescu nu merita votat. „Însă suntem conştienţi că, pentru a rezolva urgenţele care s-au acumulat de la moţiunea PSD-AUR, ţara are nevoie de un Guvern. Vom fi cu ochii pe aceşti miniştri, vom face opoziţie clară. Vom întări Partidul Naţional Liberal, astfel încât să putem forma o majoritate pentru modernizarea României după următoarele alegeri”, a transmis Siegfried Mureşan.

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Editor : Sebastian Eduard