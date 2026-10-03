Siegfried Mureșan, după decizia S&P: „Agențiile și investitorii se tem cel mai mult de revenirea la risipa din trecut”

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a reacționat după ce agenția Standard & Poor’s a menținut ratingul României, evitând astfel o retrogradare. Acesta consideră că decizia reprezintă „o veste foarte bună”, dar atrage atenția asupra riscurilor fiscale.

„Standard & Poor’s confirmă ratingul României și evităm retrogradarea. Aceasta este o veste foarte bună”, a transmis Siegfried Mureșan, într-o postare pe Facebook.

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Europarlamentarul susține că agenția de rating indică „foarte clar” riscul iresponsabilității fiscale drept cel mai mare risc pentru România în perioada următoare. Acesta afirmă că atât agențiile de rating, cât și investitorii sunt preocupați de o eventuală revenire la ceea ce numește „risipa din trecut”.

De asemenea, Siegfried Mureșan face referire la partidul despre care afirmă că a generat un deficit de 9% și a destabilizat țara, punând sub semnul întrebării capacitatea acestuia de a garanta stabilitatea.

„Agenția de rating spune foarte clar că riscul iresponsabilității fiscale este cel mai mare risc pentru noi în perioada următoare. Este evident că, atât agențiile de rating, cât și investitorii, se tem cel mai mult de revenirea la risipa din trecut. Se tem de asta mai mult decât de orice altceva. Se tem de asta, deoarece partidul care făcut deficitul de 9% și a destabilizat țara nu poate garanta stabilitatea ei. A crede că partidul care a destabilizat țara reprezintă garantul stabilității este puțin naiv”, susține Siegfried Mureșan.

Nicușor Dan: Nu e un moment de relaxare

Președintele Nicușor Dan a reacționat după ce agenția Standard & Poor’s a decis să mențină ratingul de țară al României. Șeful statului susține că decizia confirmă faptul că România este un partener de încredere pentru investiții, iar economia transmite semnale de stabilitate.

„Decizia agenției Standard & Poor’s de a menține ratingul de țară confirmă că România este un partener de încredere pentru investiții, iar economia noastră dă semnale de stabilitate”, a transmis Nicușor Dan, într-o postare pe X.

Președintele consideră că rezultatul este meritul întregii societăți și al politicilor de disciplină financiară: „Acest rezultat este meritul întregii societăți și al politicilor de disciplină financiară”. Șeful statului avertizează însă că menținerea direcției economice presupune în continuare responsabilitate și spune că stabilitatea economică și dezvoltarea trebuie să rămână prioritare.

Agenția S&P menține ratingul României

România evită, pentru moment, retrogradarea în categoria „junk”. S&P Global Ratings a menținut ratingul suveran al țării la BBB-, cu perspectivă negativă. Este ultima treaptă din categoria „investment grade” (n.r. recomandată investițiilor), iar decizia vine într-un moment extrem de sensibil pentru economia românească, după cinci luni de criză politică și într-un context în care piețele urmăresc atent capacitatea autorităților de a continua consolidarea fiscală.

S&P Ratings arată că ar putea reduce ratingurile României „dacă procesul prelungit de formare a guvernului, în urma destrămării coaliției în mai 2026, ar putea împiedica reducerea deficitului bugetar în 2027 și 2028”. Scenariul optimist al evaluatorilor spune că România ar putea trece de la o perspectivă „negativă” la una „stabilă” dacă deficitele externe și bugetare se vor reduce.







Editor : Andreea Rubica