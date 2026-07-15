Siegfried Mureşan, după sondajul privind parlamentarele, comandat de PSD: „Își pot fura singuri căciula, dar pe noi nu ne păcălesc”

Siegfried Mureşan a lansat un nou atac la adresa social-democraților, după ultimul sondaj privind intenția de vot pentru Legislativ, precizând că PSD are o lungă istorie de a publica sondaje care nu au nicio legătură cu realitatea. Liberalul susține că, dacă PSD are un avans de doar 4% în sondajul comandat chiar de social-democrați, atunci în realitate aceștia se clasează în spatele PNL.

„Dacă în «sondajul» făcut la comanda PSD şi publicat astăzi, PSD are doar un avans de 4% faţă de PNL, vă puteţi da seama câte procente au, în realitate, în urma noastră. PSD are o lungă istorie de a publica sondaje care nu au nicio legătură cu realitatea", a scris Siegfried Mureșan, miercuri, pe Facebook.

Liberalul a amintit sondajul comandat de PSD şi publicat anul trecut, cu două zile înainte de alegerile pentru Primăria Municipiului Bucureşti, în care candidatul PSD, Daniel Băluţă, era dat câştigător, cu 27%, în timp ce candidatul PNL Ciprian Ciucu avea 24%.

„Două zile mai târziu, Ciprian Ciucu câştiga alegerile cu 36,16%, în timp ce Daniel Băluţă aduna 20,2% din voturi, obţinând doar locul 3. PSD îşi poate fura singur căciula, dacă doreşte, dar pe noi nu ne păcăleşte”, a mai spus Mureșan.

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Reacția acestuia vine în urma publicării unui sondaj realizat de IRES, la comanda PSD, care arată că, dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, AUR ar obţine 40% dintre voturile exprimate, pe locul al doilea s-ar clasa PSD, cu 21%, iar PNL ar fi pe locul al treilea, cu 17%. Mai multe detalii AICI.

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Editor : A.G.