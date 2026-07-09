Siegfried Mureșan, după suspendarea deciziilor din Congres: Tot Ilie Bolojan va câștiga dacă repetăm alegerile. El e viitorul PNL

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a transmis joi, într-un mesaj pe rețelele sociale, privind decizia Tribunalului București de a suspenda deciziile Congresului PNL din iunie, că liberalii pot repeta alegerile și „tot Ilie Bolojan va câștiga conducerea partidului, fiindcă oamenii au înțeles că el reprezintă viitorul PNL”.

„Sub conducerea lui Ilie Bolojan, Partidul Naţional Liberal a crescut de la 8% la 22,4%. Aceasta este realitatea. Iar sprijinul oamenilor pentru noua linie politică a PNL nu poate fi anulat de nicio decizie judecătorească. Nu ne vom întoarce niciodată la măsurile care ne-au dus la 8%”, a scris Siegfried Mureșan, pe Facebook.

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PNL va respecta decizia judecătorească, susține acesta, afirmând că și în scenariul unui nou Congres tot Ilie Bolojan va avea câștig de cauză.

„Noi vom respecta decizia provizorie de suspendare a hotărârilor Congresului PNL, dar vom apăra decizia membrilor noștri, care au exprimat clar, prin vot, care trebuie să fie viitorul partidului. Iar viitorul PNL înseamnă seriozitate, înseamnă susținerea reformelor de care România are nevoie și înseamnă modernizarea țării. Această direcție este susținută acum de liderii locali ai PNL, de membrii PNL și de simpatizanții PNL.

Iar cei care au contestat în instanță votul democratic al propriilor colegi și-au pierdut de tot credibilitatea. Atât în rândul membrilor PNL, cât și în rândul oamenilor onești, care văd această „războire” ca pe o nedreptate. Noi putem repeta alegerile și tot Ilie Bolojan va câștiga conducerea partidului, fiindcă oamenii au înțeles că el reprezintă viitorul PNL”, a mai scris Siegfried Mureșan.

Mesajul vine după ce miercuri, Tribunalul București a dat dreptate taberei Thuma și a suspendat temporar deciziile adoptate de Partidul Național Liberal (PNL) în timpul Congresului de la finalul lunii iunie, adică schimbarea statutului partidului și schimbarea conducerii.

Astfel, potrivit deciziei Tribunalului București, conducerea PNL ar trebui să revină, cel puțin din punct de vedere juridic, la forma de dinainte de Congres, în ideea în care să îi cuprindă pe Adrian Veștea sau Nicoleta Pauliuc, printre alții. Decizia este executorie, dar poate fi atacată.

PNL a anunțat ulterior că va utiliza toate căile legale pentru a apăra votul Congresului Extraordinar din 21 iunie.

„Până la soluționarea definitivă a dosarelor aflate pe rolul instanțelor, activitatea partidului se va desfășura conform statutului adoptat la Congresul din 12 iulie 2025, arată PNL într-un comunicat.

Editor : C.L.B.