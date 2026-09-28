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Exclusiv Siegfried Mureșan: „Eu nu aș dori ca premierul OUG 13 să revină la Palatul Victoria. Ar însemna ca noi, din nou, să ieșim în stradă”

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siegfried muresan
Siegfried Mureșan Foto: Captură Digi24
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Siegfried Mureșan a comentat, pentru Digi24, posibilitatea ca Sorin Grindeanu să fie următorul premier desemnat, în cazul în care acest executiv nu va primi voturile necesare. „Eu nu aș dori ca premierul OUG 13 să revină la Palatul Victoria. Ar însemna că noi, din nou, să ieșim în stradă”, a declarat Mureșan.

„Eu nu aș dori ca premierul OUG 13 să revină la Palatul Victoria. Ar însemna ca noi din nou, probabil vom avea motive, ni se vor da motive să ieșim în stradă. Cred că acest lucru ar fi rău pentru România, ca Sorin Grindeanu să revină la Palatul Victoria, dar este decizia președintelui României pe cine va desemna să formeze un nou Guvern, în cazul în care săptămâna aceasta nu avem un vot pozitiv. Dar, repet, noi lucrăm pentru un vot pozitiv săptămâna aceasta, miercuri în plen”, a declarat Siegrfied Mureșan pentru Digi24.

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan a dezvăluit cine ar putea fi următoarea propunere de premier, Siegfried Mureșan a răspuns: „Nu, președintele României și cu mine am discutat mereu doar despre formarea acestui Guvern, iar vineri, când ne-am întâlnit, i-am prezentat președintelui programul de guvernare și acesta a fost subiectul discuției, nicio speculație despre un alt Guvern. Pentru mine nu există scenariu după ziua de miercuri în momentul de față”.

Despre o întâlnire cu liderul PSD, Mureșan spune că „este potrivit ca doi parlamentari, cum sunt domnul Grindeanu și cu mine, să găsească o cale de dialog”.

„Acum eu nu vreau să-l învinuiesc pe domnul președinte Grindeanu dacă nu reușește să răspundă la telefon sau așa și, realmente, nu caut să polemizez cu dumnealui public pe acest subiect. Cred că este potrivit ca doi parlamentari, cum sunt domnul Grindeanu și cu mine, să găsească o cale de dialog. Eu i-am spus domnului Grindeanu că am toată disponibilitatea de a dialoga, unu la mână. Doi la mână: consider că programul de guvernare pe care l-am prezentat conține multe elemente care sunt relevante pentru PSD, răspundem în peste 60 din cele 370 de priorități ideilor lor venite din partea PSD și sunt deschis, până la votul din plen, să discutăm oricând. Știu că PSD-ul este într-o situație dificilă: au dărâmat un Guvern, nu au reușit să pună alt Guvern pe placul lor înapoi, au creat criza politică, oamenii evident s-au săturat de această criză și oamenii știu cine este responsabil. Noi ne asumăm partea noastră de responsabilitate: PNL, USR, UDMR. Oamenii văd că Sorin Grindeanu este un lider politic care are o cotă de încredere mult mai mică decât cota, oricum subțirică, a Partidului Social Democrat. Deci știu că ei nu sunt într-o situație confortabilă.

Mi se pare că domnul Grindeanu într-adevăr a găsit pretexte de la momentul desemnării mele de către președintele României să nu voteze acest Guvern. Cel mai dezamăgitor a fost să-l vedem pe președintele Camerei Deputaților cum m-a invitat să-ntorc spatele Parlamentului României, să-mi depun mandatul, și i-am spus: nu se pune problema, din respect față de parlamentari, față de Constituție, față de președintele României care m-a desemnat, evident că vin la votul din Parlament”, a precizat Siegfried Mureșan.

Editor : Alina Popescu

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