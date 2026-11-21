Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, a făcut bilanțul PSD la o lună de la intrarea în Guvern. Fosta desemnare a președintelui pentru funcția de premier a adus aminte despre puterile sporite ale vicepremierului Marian Neacșu și înțelegerile PSD cu AUR pentru mai multe funcții din stat. De asememea, acesta a punctat și promisiuniel social democraților care nu au fost îndeplinite.

„Bilanțul PSD după o lună de guvernare: Concentrarea puterii guvernamentale în mâinile lui Marian Neacșu, pentru a servi clientela de partid – DA. Înțelegeri cu AUR pentru împărțirea funcțiilor în stat – DA. Haine de blană – DA. Petreceri de lux cu artiști internaționali – DA. Scuze și regrete în locul guvernării pentru oameni – DA”, se arată în postarea lui Siegfried Mureșan de pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Liberalul a punctat și mai multe măsuri pe care social democrați le-au promis în perioada în care nu se aflau la guvernare, pe care aceștia nu le-au îndeplinit la o lună de la intrarea la guvernare. Printre acestea se numără reducerea TVA la carburanți sau indexarea salariilor și alocațiilor.

„Reducerea TVA la carburanți pe care au promis-o – NU. Reducerea generală a accizelor la carburanți pe care au promis-o – NU. Indexarea pensiilor – încă „se analizează”. Indexarea salariilor și alocațiilor – NU. dentificarea „găurii” bugetare despre care PSD susținea că ar fi fost lăsată de Guvernul Bolojan – NU. (PSD este cel care lăsase o gaură mare în buget, iar Guvernul Bolojan a acoperit o mare parte din ea)”, susține acesta în postarea publicată pe pagina sa de Facebook.

PSD a intrat la guvernare în 20 octombrie 2026, în cadrul coaliției conduse de premierul independent Luca Niculescu. Deși nu ocupă funcția de prim-ministru, partidul are o prezență importantă în Executiv, cu 11 miniștri și un ministru delegat, și deține mai multe portofolii importante, printre care Transporturile, Justiția, Apărarea, Agricultura și Sănătatea.

Editor : Andreea Rubica