Siegfried Mureşan: „Guvernul Bolojan a adus România printre statele fruntaşe la absorbţia fondurilor UE. Oare de-asta a fost demis?”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a spus sâmbătă că Guvernul Bolojan a adus România, în premieră, printre statele fruntaşe la absorbţia fondurilor europene, doar în primele şase luni din acest an, cu o absorbţie efectivă de 2,3 miliarde de euro. În schimb, Guvernul Ciolacu a avut o absorbţie efectivă de doar 600 de milioane de euro din fonduri de coeziune nerambursabile.

„Oare de-asta a fost demis de PSD? Guvernul Bolojan a adus România, în premieră, printre statele fruntaşe la absorbţia fondurilor europene. Tabelul Comisiei Europene arată foarte clar cât de jos se situa România la finalul anului 2024 (în timpul Guvernului Ciolacu), sub media Uniunii Europene, în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene de coeziune", a scris, sâmbătă, pe Facebook, Siegfried Mureşan, distribuind tabelul la care face referire, potrivit News.ro.

Acesta apreciază că „acelaşi tabel arată cum a accelerat absorbţia în ultimul an, depăşind cu mult media UE, în timpul Guvernului Bolojan".

„În anul 2024, Guvernul Ciolacu a avut o absorbţie efectivă (fără prefinanţare) de doar 600 de milioane de euro din fonduri de coeziune nerambursabile (în medie, 50 de milioane de euro/lună). În doar primele 6 luni din 2026, Guvernul Bolojan a avut o absorbţie efectivă de 2,3 miliarde de euro (în medie, 383 de milioane de euro/lună). Vorbim, aşadar, despre o creştere de aproape 8 ori a ratei efective de absorbţie", mai transmite Mureşan.

De asemenea, acesta adaugă că, la finalul anului 2024, România avea o rată de absorbţie efectivă (cu tot cu prefinanţare) de 2%, în timp ce media UE era de 2,7%.

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„Astăzi, România are o rată de absorbţie efectivă de 24,6%, în timp ce media UE este de doar 17,8%", a mai transmis europarlamentarul PNL.

Fostul premier Marcel Ciolacu, preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, i-a acuzat, vineri, pe Ilie Bolojan şi Dragoş Pîslaru că sunt autorii unei „crime cu premeditare” care costă România miliardele din PNRR, prin faptul că guvernul interimar a întârziat nepermis de mult trimiterea celor 7 proiecte esenţiale la Parlament.

„Guvernul interimar a întârziat nepermis de mult trimiterea celor 7 proiecte esențiale din PNRR la Parlament. Acum Bolojan și gașca lui încearcă să mute toată responsabilitatea către Legislativ. Asta după ce, cinic și aberant, a făcut inventarul legilor pe Facebook, dar nu le a trimis nici acum la Parlament”, a scris Ciolacu, vineri, pe Facebook.

Fostul premier susține că deși știa că începe vacanța parlamentară, Ilie Bolojan nu a acționat și a amânat legea salarizării, jalon în PNRR.

„Nici astăzi nu știm care este ultima variantă a acestei legi. Nimeni din Guvern nu răspunde la întrebarea simplă: de când trebuiau făcute aceste legi? Răspunsul îl știm cu toții: de prea mult timp!”, a mai scris Ciolacu.

Ministrul interimar al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, i-a răspuns tot pe Facebook și l-a acuzat că, de fapt, fostul Executiv este cel care a întârziat proiectele din PNRR.

„Asta e crima de care suntem vinovați, în opinia domnului Ciolacu: faptul că aducem parlamentarii la muncă. În postarea sa de ChatGPT, mai acuză domnul Ciolacu că Guvernul Bolojan întârzie legea salarizării. Este, vă mărturisesc, absolut savuros. Ce am râs cu domnul Marcel Ciolacu pe vremea când era premier, dar ce râdem acum, de când s-a retras la odihnă, la Buzău”, a scris Pîslaru.

Editor : M.B.