Live TV

Siegfried Mureşan: „Guvernul Bolojan a adus România printre statele fruntaşe la absorbţia fondurilor UE. Oare de-asta a fost demis?”

Data publicării:
siegfried muresan
Siegfried Mureșan, vicepreședinte PPE. FOTO: Siegfried Mureșan /
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a spus sâmbătă că Guvernul Bolojan a adus România, în premieră, printre statele fruntaşe la absorbţia fondurilor europene, doar în primele şase luni din acest an, cu o absorbţie efectivă de 2,3 miliarde de euro. În schimb, Guvernul Ciolacu a avut o absorbţie efectivă de doar 600 de milioane de euro din fonduri de coeziune nerambursabile.

„Oare de-asta a fost demis de PSD? Guvernul Bolojan a adus România, în premieră, printre statele fruntaşe la absorbţia fondurilor europene. Tabelul Comisiei Europene arată foarte clar cât de jos se situa România la finalul anului 2024 (în timpul Guvernului Ciolacu), sub media Uniunii Europene, în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene de coeziune", a scris, sâmbătă, pe Facebook, Siegfried Mureşan, distribuind tabelul la care face referire, potrivit News.ro.

Acesta apreciază că „acelaşi tabel arată cum a accelerat absorbţia în ultimul an, depăşind cu mult media UE, în timpul Guvernului Bolojan".

„În anul 2024, Guvernul Ciolacu a avut o absorbţie efectivă (fără prefinanţare) de doar 600 de milioane de euro din fonduri de coeziune nerambursabile (în medie, 50 de milioane de euro/lună). În doar primele 6 luni din 2026, Guvernul Bolojan a avut o absorbţie efectivă de 2,3 miliarde de euro (în medie, 383 de milioane de euro/lună). Vorbim, aşadar, despre o creştere de aproape 8 ori a ratei efective de absorbţie", mai transmite Mureşan.

De asemenea, acesta adaugă că, la finalul anului 2024, România avea o rată de absorbţie efectivă (cu tot cu prefinanţare) de 2%, în timp ce media UE era de 2,7%.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Astăzi, România are o rată de absorbţie efectivă de 24,6%, în timp ce media UE este de doar 17,8%", a mai transmis europarlamentarul PNL.

Fostul premier Marcel Ciolacu, preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, i-a acuzat, vineri, pe Ilie Bolojan şi Dragoş Pîslaru că sunt autorii unei „crime cu premeditare” care costă România miliardele din PNRR, prin faptul că guvernul interimar a întârziat nepermis de mult trimiterea celor 7 proiecte esenţiale la Parlament.

„Guvernul interimar a întârziat nepermis de mult trimiterea celor 7 proiecte esențiale din PNRR la Parlament. Acum Bolojan și gașca lui încearcă să mute toată responsabilitatea către Legislativ. Asta după ce, cinic și aberant, a făcut inventarul legilor pe Facebook, dar nu le a trimis nici acum la Parlament”, a scris Ciolacu, vineri, pe Facebook.

Fostul premier susține că deși știa că începe vacanța parlamentară, Ilie Bolojan nu a acționat și a amânat legea salarizării, jalon în PNRR.

„Nici astăzi nu știm care este ultima variantă a acestei legi. Nimeni din Guvern nu răspunde la întrebarea simplă: de când trebuiau făcute aceste legi? Răspunsul îl știm cu toții: de prea mult timp!”, a mai scris Ciolacu.

Ministrul interimar al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, i-a răspuns tot pe Facebook și l-a acuzat că, de fapt, fostul Executiv este cel care a întârziat proiectele din PNRR.

„Asta e crima de care suntem vinovați, în opinia domnului Ciolacu: faptul că aducem parlamentarii la muncă. În postarea sa de ChatGPT, mai acuză domnul Ciolacu că Guvernul Bolojan întârzie legea salarizării. Este, vă mărturisesc, absolut savuros. Ce am râs cu domnul Marcel Ciolacu pe vremea când era premier, dar ce râdem acum, de când s-a retras la odihnă, la Buzău”, a scris Pîslaru.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Zelenski, ironie la adresa lui Putin: „Dacă Elțîn ar fi știut că Rusia va ajunge să...
Gabi-Muresan
3
Martor la tragedie, un apropiat al lui Gabi Mureșan povestește ultimele clipe ale...
Vladimir Putin
4
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina...
rostec
5
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aparatele de zbor străine, nu...
"O să fie puţin jenant că spun asta!" Iubita lui Erling Haaland a dezvăluit ce face "Bestia" seara, acasă
Digi Sport
"O să fie puţin jenant că spun asta!" Iubita lui Erling Haaland a dezvăluit ce face "Bestia" seara, acasă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
daniel zamfir la o sedinta
Daniel Zamfir (PSD) spune că numirea de către Oana Gheorghiu a unui consilier este dovada că Ilie Bolojan nu vrea să plece din Guvern
Emil Boc și Ilie Bolojan
Primarul Emil Boc, întâlnire cu premierul interimar Ilie Bolojan. Ce au discutat cei doi
WhatsApp Image 2026-07-10 at 15.27.33
Marcel Ciolacu și Dragoș Pîslaru se ceartă, pe Facebook, pe banii din PNRR și reformele întârziate
Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan atacă din nou PSD, înaintea discuțiilor de la Cotroceni: „Nu vor mai avea influența pe care au avut-o 3 decenii”
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Ce au discutat liderii PNL pro-Bolojan în ședința informală convocată de președintele partidului: Deciziile Congresului respectă legea
Recomandările redacţiei
chilia
Alertă aeriană: ținte detectate în apropierea localitǎţilor Chilia şi...
vreme rea
Vreme instabilă în mai multe zone din țară. ANM anunță vijelii...
kiev atacprofimedia-1115838728
Explozii puternice la Kiev: Rusia a atacat capitala Ucrainei cu...
contabila calculeaza ceva cu banii in mana
Ce înseamnă pachetul fiscal Omnibus propus de UE pentru firmele din...
Ultimele știri
Monumentul din Spania dedicat legionarilor români Ion Moța și Vasile Marin va fi demolat
Autostrada Moldovei, în linie dreaptă. Directorul CNAIR: Obiectivul este să se circule pe 397 de kilometri în 2026
Statele Unite au acordat primele despăgubiri, de 3 milioane de dolari, pentru victimele misteriosului „sindrom Havana”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Venus intră în Fecioară și ridică standardele în iubire. Patru zodii nu mai acceptă relații de compromis
Cancan
O fostă campioană și-a ținut iubitul, avocat celebru, ostatic într-un apartament din București. Trupele...
Fanatik.ro
Cât de mare a fost ultima lovitură dată de cei mai bogați patroni din fotbalul intern: ”Cea mai mare...
editiadedimineata.ro
Parlamentul European prelungește legea privind scanarea mesajelor, dar protejează conversațiile criptate
Fanatik.ro
Cât de mare a fost ultima lovitură dată de cei mai bogați patroni din fotbalul intern: ”Cea mai mare...
Adevărul
Temeri în școlile unde profesionala devine liceu: clasele riscă să fie formate din corigenți și elevi care nu...
Playtech
Pericolul ascuns sub pământul României. Avertismentul unui expert american despre mineralele critice din ţara...
Digi FM
Cristi Borcea, în vacanță cu 8 dintre cei 9 copii ai săi. Imagine rară de familie din Grecia: „Pentru unii e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Ai dat un singur gol la Cupa Mondială!" Lamine Yamal a dat o replică la care puțini se așteptau
Pro FM
Ce avere a lăsat în urmă Bonnie Tyler, după 50 de ani de carieră. Artista și soțul ei n-au avut copii
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filme cu Tom Holland. Cele mai bune producții cu actorul din „Spider-Man”
Adevarul
Există motive sau scuze care justifică violența împotriva copiilor? Răspunsul dat de un specialist la...
Newsweek
Casa de Pensii, obligată să schimbe formula de recalculare pentru un pensionar cu grupe. Ia bani mai mulți
Digi FM
Cum arată corveta livrată de Turcia României. E prima navă de luptă nouă care se alătură flotei în peste 30...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, în organism după ce îți faci un tatuaj. Descoperirea care i-a pus pe gânduri pe...
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
Cine e actrița considerată revelația din "Odiseea". Tom Holland și Matt Damon, în rolurile carierei
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...