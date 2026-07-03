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Exclusiv Siegfried Mureșan îi răspunde lui Adrian Câciu: „PNL nu va face o nouă coaliție cu PSD și nu ne vom despărți de USR”

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Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL. FOTO: Inquam Photos
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Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea de premier a PNL-USR, UDMR, a spus la Digi24 că România are nevoie cu un guvern cu puteri depline, pentru că un premier interimar nu poate rezolva toate problemele care apar, dar neagă scenariul unui guvern majoritar PSD-PNL-UDMR. El a adăugat că PNL „nu se va despărți” de USR și că social-democrații „vor să îi dezbine”.

„Un premier serios, interimar, poate rezolva multe dintre ele, dar e nevoie totuși de un guvern plin. De aceea preocuparea noastră pentru a avea un guvern plin cât de repede există. Poziția noastră a fost foarte clară de la momentul la care PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură, am spus că trebuie să-și asume guvernarea țării. Am văzut că în două luni de zile nu au reușit. Au fost două încercări eșuate ale PSD-ului, trebuie să spunem adevărul, de a instala prim-miniștri convenabili lor. Și acum am spus următorul lucru noi, Partidul Național Liberal: împreună cu PSD-ul, o coaliție nu mai facem. Ca atare, sunt doar două soluții posibile: fie un guvern minoritar al PNL, alături de USR și de UDMR, fie un guvern minoritar al PSD. Și am propus o discuție despre un acord în care ambele părți să își asume prioritățile, urgențele României, și să discutăm despre funcții la final”, a spus Mureșan.

El a comentat și scenariul unui guvern PSD-PNL-UDMR cu Alexandru Nazare, actualul ministru de Finanțe, ca premier, scenariu vehiculat în ultimele zile în spațiul public.

„Cu siguranță nu va exista un guvern PNL-PSD-UDMR, deoarece Partidul Național Liberal a discutat, a decis de mai multe ori: noi un guvern cu PSD-ul nu mai facem. Am pierdut încrederea în ei, am văzut cum nu au fost funcționale în vechiul guvern, am văzut cum din interiorul guvernului s-au opus multor decizii care fuseseră agreate și incluse în programul de guvernare și erau partea protocolului de coaliție. Ca atare, noi, un nou guvern cu PSD-ul nu vom mai face. Din acest moment, drumurile Partidului Național Liberal și ale socialiștilor sunt separate. Deci orice speculație care are la bază reîntoarcerea Partidului Național Liberal alături de PSD în coaliție nu are nicio bază. În plus, parteneriatul nostru autentic, onest în momentul de față este cu USR și cu UDMR”, a subliniat el.

„La un moment dat trebuie să avem guvern. Responsabilitatea principală pentru faptul că nu avem guvern este, evident, a celor care au depus moțiunea de cenzură, a PSD și AUR, nu a celor care și în momentul de față, în condiții dificile, asigură în mod interimar guvernarea țării, adică PNL, USR și UDMR.

El i-a dat replica social-democratului Adrian Câciu, care a vorbit de un guvern în formatul PNL, PSD și UDMR și a spus că votul ar putea avea loc la final de iulie, când este programată o sesiune extraordinară, cu Sorin Grindeanu premier.

„Domnul Câciu nu are o lungă istorie de a spune lucruri corecte, serioase sau lucruri care s-au adeverit în timp. Doi la mână, repet, Partidul Național Liberal nu va face o nouă coaliție cu PSD și, trei la mână, nu ne vom despărți de USR. Știm că cei de la PSD ar prefera să vadă Partidul Național Liberal și USR-ul despărțiți. Vor să ne dezbine, voi să ne controleze. Nu se va întâmpla acest lucru”, a spus Mureșan.

„Este mai ușor să dai un vot de învestitură unui guvern care se angajează să facă lucrurile importante pentru țară și să fii după aceea în opoziție. Dar, repet, dacă și numai dacă se angajează să facă lucrurile urgente, este mai ușor pentru noi să facem acest lucru decât să ne întoarcem într-o coaliție care știm că va fi disfuncțională, fiindcă așa a fost ultima coaliție cu PSD și fiindcă nu avem încredere”, a subliniat europarlamentarul.

În opinia sa, un guvern de armistițiu înseamnă „să ne așezăm la masă și să discutăm despre prioritățile țării, să încercăm să ajungem la un numitor comun săptămâna trecută. Acord politic, dar guvern minoritar”.

El adaugă însă că în momentul de față „îndeplinite condițiile pentru a-i da voturile domnului Sorin Grindeanu. Nu și-a asumat într-un mod serios, credibil, împreună cu Partidul Social Democrat, urgențele țării. Săptămâna trecută a refuzat o discuție serioasă despre un acord politic în detaliu, iar săptămâna aceasta a spus că semnează orice, iar mesajul pe care ni l-a transmis a fost: „semnez orice oricum nu voi ține cont”.

Editor : M.B.

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