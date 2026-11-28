Siegfried Mureșan îl critică pe premierul Luca Niculescu pentru prioritățile în materie de politică externă. Eurodeputatul PNL spune că șeful Guvernului a discutat cu președintele Emiratelor Arabe Unite, dar nu a avut convorbiri cu liderii principalelor state europene. Mureșan consideră că, în contextul negocierilor pentru bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034, premierul ar fi trebuit să acorde prioritate dialogului cu partenerii europeni.

Europarlamentarul susține, într-o postare pe Facebook, că premierul a discutat până acum doar cu doi dintre ceilalți 26 de șefi de guvern din statele membre ale Uniunii Europene. Eurodeputatul atrage atenția că nu au existat convorbiri cu liderii Germaniei, Italiei, Spaniei și Poloniei, dar nici cu președintele sau premierul Franței.

Acesta susține că discuțiile cu liderii europeni sunt cu atât mai importante în contextul negocierilor pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene, pentru perioada 2028–2034. România ar putea beneficia de aproximativ 60 de miliarde de euro, potrivit estimării invocate de eurodeputat.

„Până acum, premierul Niculescu a dialogat doar cu doi dintre ceilalți 26 de șefi de guvern din celelalte state din Uniunea Europeană și cu niciunul dintre liderii celor cinci mari state membre ale UE. Nu a avut nicio convorbire cu cancelarul Germaniei, cu premierul Italiei, cu premierul Spaniei și nici cu premierul Poloniei. Nu a dialogat nici măcar cu președintele sau premierul Franței, țară în care a fost ambasador al României timp de peste șase ani. În condițiile negocierilor dure privind bugetul multianual al UE pentru perioada 2028–2034, din care România ar putea primi circa 60 de miliarde de euro, era mai important ca premierul României să dialogheze cu partenerii noștri din state europene cu care se negociază bugetul, înainte de a vorbi cu alți parteneri externi”, susține europarlamentarul, într-o postare pe Facebook.

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Eurodeputatul face referire și la rolul lui Marian Neacșu în Guvern, susținând că acesta ar fi preluat conducerea de facto a Executivului. Totodată, Mureșan spune că se aștepta ca premierul să aibă mai multă experiență în politica externă, având în vedere că a fost ambasador al României în Franța timp de peste șase ani.

„Înțeleg că i-a delegat lui Marian Neacșu conducerea de facto a guvernului, fiindcă nu are experiență în politica internă, dar credeam că are experiență în politica externă”, punctează Siegfried Mureșan.

Editor : Andreea Rubica