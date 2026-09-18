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Live Text Siegfried Mureșan, în direct la Digi24: Spre deosebire de ceilalți doi candidați desemnați, pornim de la 169 de voturi

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siegfried muresan
Siegfried Mureșan. Foto: Inquam Photos /Octav Ganea
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Din articol
Misiune aproape imposibilă de obținere a unei majorități Cine este Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan, premierul desemnat, răspunde, în direct la Digi24, la cele mai arzătoare întrebări ale momentului: cum va strânge cele 233 de voturi necesare învestirii, cu cine va negocia pentru formarea majorității și cum va încerca să convingă PSD pentru a primi voturile parlamentarilor social-democrați. De asemenea, prim-ministrul propus de Nicușor Dan vorbește despre culisele desemnării sale în funcția de premier și de ce i-a cerut președintelui un timp de gândire înainte să accepte nominalizarea.

ACTUALIZARE 20:10 Întrebat cum va fi acoperită diferența de voturi, premierul desemnat a declarat că la începutul săptămânii viitoare va prezenta ideile principale ale programului de guvernare.

Mi se pare firesc să merg sa prezint ideile si grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin. După aceea, m-aș bucura să avem cat de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorităților.

Apoi, va veni momentul adevărului pentru PSD: va trebui să aleagă dacă susține un guvern proeuropean sau dacă-și consolidează parteneriatul cu AUR”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Propunerea lui Nicușor Dan ca prim-ministru a subliniat că nu va merge la sediul sau la grupul AUR și că toate discuțiile pe care le poartă în calitate de premier desemnat sunt discuții oficiale.

ACTUALIZARE 20:04 Întrebat la Digi24 care sunt șansele ca noul guvern să treacă prin Parlament, Siegfried Mureșan a declarat că, spre deosebire de ceilalți doi candidați desemnați, „noi pornim cu un sprijin parlamentar transparent, deschis, din partea a trei partide parlamentare. Noi pornim de la 169 de voturi”.

Misiune aproape imposibilă de obținere a unei majorități

După peste șase ore de consultări la Cotroceni cu liderii și reprezentanții formațiunilor politice parlamentare, președintele Nicușor Dan a anunțat în după-amiaza zilei de joi, 17 septembrie, că-l propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. În tot acest timp, noul premier desemnat se afla la Strasbourg, unde participa la plenul Parlamentului European.

Vineri, Nicușor Dan a anunțat că îl va desemna oficial pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru pe parcursul zilei de sâmbătă, 19 septembrie, urmând ca documentul să apară în Monitorul Oficial la începutul zilei de luni, 21 septembrie. „E dificil, dar eu îmi doresc să reușească”, a transmis șeful statului.

Preşedintele PNL și premierul interimar Ilie Bolojan a declarat tot vineri că a aflat înainte cu aproximativ 30 de minute, de la Siegfried Mureşan, despre intenţia preşedintelui României de a-l nominaliza pentru funcţia de premier. În ce privește programul de guvernare, Bolojan a afirmat că liberalii nu vor susţine unul „care nu se bazează pe realităţi”. Preşedintele PNL a arătat că, în zilele următoare, prin experţii din ministere, prin colegii de partid, vor furniza toate datele necesare, în aşa fel încât viziunea pe care Siegfried Mureşan o are să se bazeze pe date corecte legate de situaţia ţării.

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Mureșan a anunțat că s-a „apucat de lucru” deja, postând pe rețelele sociale o poză în care apare alături de lideri ai partidelor care îl susțin - PNL, USR, UDMR. În declarația susținută la Parlament, alături de Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Tanczos Barna, Mureșan a transmis că în acest weekend va contura programul de guvernare, pe baza căruia va negocia săptămâna viitoare cu parlamentarii. UDMR, prin vocea lui Tanczos Barna, a anunțat că nu va susține un Guvern votat de partidele extremiste și a făcut apel la refacerea coaliției cu PSD. 

În același timp, Partidul Social Democrat i-a solicitat prim-ministrului desemnat să prezinte public planul său pentru România și să precizeze dacă va continua sau nu politicile Guvernului Bolojan.

Liderului senatorilor AUR Petrișor Peiu a exclus, într-o intervenție la Digi24, posibilitatea ca partidul său să îl susțină pe Siegfried Mureșan în Parlament, în momentul în care va veni să ceară votul de învestitură. Peiu consideră că Nicușor Dan și PSD au un plan, în așa fel încât, după ce varianta Siegfried Mureșan pică, să fie nominalizat Sorin Grindeanu pentru funcția de șef al guvernului.

Cine este Siegfried Mureșan

Siegfried Mureşan s-a născut în Hunedoara, mama sa fiind de origine germană. A absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti în 2004 (secţia cu predare în limba germană) şi şi-a continuat studiile cu un masterat în economie şi management la Universitatea Humboldt din Berlin. A fost bursier şi ulterior consilier al preşedintelui Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul Germaniei (Bundestag), Gunther Krichbaum, timp de trei ani.

În anul 2009, s-a mutat la Bruxelles, unde a activat inițial în cadrul Parlamentului European, urmând ca în 2011 să se alăture sediului central al Partidului Popular European în calitate de consilier politic pentru economie și politică socială.

Ulterior, în luna ianuarie a anului 2014, a fost promovat în funcția de consilier politic principal, conform EPP Group. Tot în 2014, Siegfried Mureşan a intrat oficial în politica românească, când a fost ales europarlamentar pe listele Partidului Mişcarea Populară (PMP), formaţiune fondată la iniţiativa lui Traian Băsescu. De asemenea, a fost propus pentru funcția de prim-ministru de Traian Băsescu.

În 2018, a trecut la Partidul Naţional Liberal (PNL), preluând ulterior şi funcția de preşedinte al organizaţiei PNL Diaspora. El este primul român care a ocupat rolul strategic de negociator-şef al Parlamentului European pentru Bugetul anual al UE (în 2018 şi 2024). 

Siegfried Mureşan a fost şi coraportor pentru implementarea PNRR, reuşind să includă prevederi favorabile României, precum creşterea avansului şi a duratei de utilizare a fondurilor. El este căsătorit cu Cătălina Manea, expertă în combaterea fraudei la Banca Europeană de Investiţii din Luxemburg.  Vorbeşte fluent limbile germană, engleză şi franceză.

Editor : Ș.R.

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