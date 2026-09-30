Siegfried Mureșan, înaintea votului de învestitură: Mai puțini parlamentari și secretari de stat. „Zero risipă”

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a declarat în discursul din plenul Parlamentului pentru votul de învestitură, că în programul său de guvernare propune reducerea numărului de parlamentari şi limitarea numărului de secretari de stat la fiecare minister, la trei, dar şi să pună ordine în companiile de stat, în primele 12 luni de mandat.

„Prin programul nostru de guvernare propunem să reducem numărul de parlamentari, în conformitate cu rezultatele ultimului recensământ, să limităm numărul de secretari de stat la fiecare minister, la trei secretari de stat, să punem ordine în companiile de stat în primele 12 luni de mandat. Ele trebuie să ofere servicii bune pentru oameni, să facă profit pentru statul român, nu să fie surse de pierderi pe care, cu greu să le acoperim din taxele şi impozitele românilor”, a declarat premierul desemnat.

El a mai anunţat că îşi propune să reformeze ANAF-ul, concentrându-se pe fraudele mari. „Să reducem birocracia pentru antreprenori. Să avem un singur ghişeu pentru cetăţeni (..) Mai puţină birocraţie, zero risipă, mai mult respect pentru oameni. Aceasta este reforma statului pe care o propunem, un stat care îi serveşte pe oameni, un stat care să facă viaţa de zi cu zi a oamenilor mai simplă”, a subliniat Mureşan.

Premierul desemnat a mai declarat că îşi propune o Românie prosperă. „Vrem o ţară în care oamenii muncesc pentru a trăi mai bine, nu doar pentru a ajunge de la o lună la alta”, a spus el, arătând că milioane de români au plecat în străinătate tocmai în căutarea unei vieţi mai bune din cauza lipsei perspectivelor din ţară.

„Le mulţumesc românilor din diaspora pentru tot ceea ce fac pentru România şi îmi doresc ca tot mai mulţi dintre ei să se poată întoarce acasă şi mulţumim Europei că are grijă de mai multe milioane de români de care noi, din păcate, nu am reuşit să avem grijă până acum. Iar pentru ca oamenii să se poată întoarce acasă, au nevoie de mai mult decât de prime şi stimulente. Se vor întoarce când vor putea avea în România ceea ce au găsit în ţările în care locuiesc acum în diaspora: locuri de muncă bune, servicii publice care funcţionează şi şansa de a reuşi prin muncă. Asta înseamnă pentru noi o Românie prosperă. O Românie în care munca este apreciată şi o Românie în care te poţi împlini prin munca cinstită. Iar pentru a construi această Românie avem oportunitatea pe care generaţiile dinaintea noastră nu au avut-o”, a subliniat el.

Fără taxe noi. Mureșan vorbește despre reducerea TVA la 19%

Premierul desemnat a anunțat și o serie de măsuri economice, afirmând că actuala cotă unică va fi păstrată și că nu vor fi introduse taxe și impozite noi. El a vorbit inclusiv despre posibilitatea reducerii TVA de la 21% la 19%, atunci când situația bugetară o va permite.

„În primul rând, cota unică rămâne aceeași. Fără taxe și impozite noi, de îndată ce ne vom permite, avem în vedere reducerea TVA-ului de la 21 la 19%. Garantăm predictibilitate fiscală, fără schimbări fiscale bruște, și ne propunem ca jumătate din economiile obținute prin reforma statului și o colectare mai bună să se întoarcă la oameni prin reducerea taxelor, prin taxe mai mici pe muncă, de exemplu”, a declarat Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a promis și investiții în creșe și cămine studențești, eliminarea supraimpozitării muncii part-time pentru părinții cu mai mulți copii și măsuri pentru întoarcerea românilor din diaspora. Printre acestea se numără un ghișeu unic digital pentru formalitățile de revenire în țară, recunoașterea rapidă a diplomelor și calificărilor și sprijin pentru găsirea unui loc de muncă sau deschiderea unei afaceri.

Mureșan a anunțat, de asemenea, că proiectele din PNRR care nu au fost finalizate la timp ar urma să fie mutate pe alte fonduri europene și a promis accelerarea absorbției fondurilor structurale și de coeziune. În domeniul energiei, premierul desemnat a spus că ajutorul acordat populației ar urma să fie reflectat direct pe factură, în funcție de venit, și să acopere atât energia electrică, cât și gazele.

În educație, el a promis măsuri pentru reducerea abandonului școlar, mai multă gândire critică și educație digitală, precum și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale.

Mureșan: „Independența justiției nu este negociabilă în România”

O altă parte importantă a discursului a fost dedicată justiției. Siegfried Mureșan a afirmat că probleme precum delegările, schimbarea completurilor și prescrierea dosarelor au afectat încrederea în sistem și a susținut că „independența justiției nu este negociabilă în România”.

„Am văzut cu toții problemele care există în justiție: delegări, schimbări ale completurilor, dosare ajunse la prescriere, iar ceea ce am văzut în ultimele luni ne îngrijorează din nou, când statul de drept este pus sub presiune. Tăcerea nu este o soluție. Cine are puterea să îndrepte lucrurile are și responsabilitatea să acționeze”, a declarat Mureșan.

El a amintit că a propus-o pe Andreea Chiș pentru Ministerul Justiției și a enumerat mai multe schimbări prevăzute în programul de guvernare.

„Prin programul de guvernare ne propunem să punem capăt delegării și promovărilor discreționare din justiție, să introducem concursuri obligatorii și reguli clare pentru funcțiile de conducere, să garantăm completuri stabile și repartizarea aleatorie a dosarelor. Să reformăm CSM-ul și Inspecția Judiciară, să protejăm magistrații care semnalează nereguli”, a spus premierul desemnat.

În ultima parte a discursului, Mureșan a vorbit despre politica externă și securitate, reafirmând apartenența României la UE și NATO și parteneriatul cu Statele Unite și a anunțat continuarea sprijinului pentru Ucraina și pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Vom continua să sprijinim Ucraina, pentru că a sprijini Ucraina înseamnă a sprijini România. Ucrainenii luptă astăzi împotriva unei Rusii care amenință întreaga noastră regiune. Cu cât Ucraina este mai capabilă să se apere și cu cât ține agresorul rus mai departe de frontiera noastră, cu atât noi, aici, în România, suntem mai siguri”, a declarat Mureșan.

Premierul desemnat a anunțat și creșterea graduală a bugetului Apărării spre 5% din PIB, precum și investiții în apărarea împotriva dronelor, avioanelor și rachetelor. „Astăzi nu alegem doar un guvern. Astăzi alegem o direcție. Alegem cum conducem România, cum ducem România înainte”, le-a transmis Mureșan parlamentarilor, cerându-le la final votul pentru Guvern și pentru „încheierea crizei politice”.

Editor : M.I.