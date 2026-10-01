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Siegfried Mureşan: Intenţia PSD nu a fost niciodată de a vota un guvern serios. E important că nu ne-am lăsat contaminaţi

Data publicării:
2026-09-30-8123
Ședința în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului în care se dezbate și votează învestirea guvernului condus de Siegfried Mureșan, la Palatul Parlamentului din București, 30 septembrie 2026. Inquam Photos / George Călin
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Liberalul Siegfried Mureşan a spus joi dimineața, după ce cabinetul propus de el nu a trecut de Parlament, că intenţia PSD nu a fost niciodată de a vota „un Guvern serios pentru România''.

„Premierul OUG 13 mi-a îndeplinit pe deplin aşteptările ieri (n.r. - miercuri), în Parlament. A fost exact aşa cum ne aşteptam de la el: a venit, a glumit, a minţit şi apoi a fugit. Deşi este preşedintele Camerei Deputaţilor, a întors spatele plenului Parlamentului înainte de vot. Vitejie ca în noaptea OUG 13. Am realizat cu toţii acum că intenţia PSD-ului nu a fost niciodată de a vota un Guvern serios pentru România. Au căutat doar pretexte pentru a nu vota. Intenţia lor a fost să ne contamineze în aceste două săptămâni. E important că nu ne-am lăsat contaminaţi'', a scris Mureşan, pe Facebook, potrivit Agerpres.

Guvernul Siegfried Mureşan nu a fost învestit miercuri de plenul comun al Parlamentului. Din totalul de 464 de parlamentari au fost prezenţi la şedinţa de miercuri 321 şi au fost exprimate 197 de voturi valabile. S-au înregistrat 182 de voturi pentru învestitură şi 15 împotrivă.

Pentru a fi învestit, acest guvern avea nevoie de majoritatea deputaţilor şi senatorilor, adică de minimum 233 de voturi pentru.

Editor : M.B.

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