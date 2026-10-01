Siegfried Mureşan: Intenţia PSD nu a fost niciodată de a vota un guvern serios. E important că nu ne-am lăsat contaminaţi

Liberalul Siegfried Mureşan a spus joi dimineața, după ce cabinetul propus de el nu a trecut de Parlament, că intenţia PSD nu a fost niciodată de a vota „un Guvern serios pentru România''.

„Premierul OUG 13 mi-a îndeplinit pe deplin aşteptările ieri (n.r. - miercuri), în Parlament. A fost exact aşa cum ne aşteptam de la el: a venit, a glumit, a minţit şi apoi a fugit. Deşi este preşedintele Camerei Deputaţilor, a întors spatele plenului Parlamentului înainte de vot. Vitejie ca în noaptea OUG 13. Am realizat cu toţii acum că intenţia PSD-ului nu a fost niciodată de a vota un Guvern serios pentru România. Au căutat doar pretexte pentru a nu vota. Intenţia lor a fost să ne contamineze în aceste două săptămâni. E important că nu ne-am lăsat contaminaţi'', a scris Mureşan, pe Facebook, potrivit Agerpres.

Guvernul Siegfried Mureşan nu a fost învestit miercuri de plenul comun al Parlamentului. Din totalul de 464 de parlamentari au fost prezenţi la şedinţa de miercuri 321 şi au fost exprimate 197 de voturi valabile. S-au înregistrat 182 de voturi pentru învestitură şi 15 împotrivă.

Pentru a fi învestit, acest guvern avea nevoie de majoritatea deputaţilor şi senatorilor, adică de minimum 233 de voturi pentru.

Editor : M.B.