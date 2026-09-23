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Siegfried Mureșan, interviu în Politico: „Alegerile anticipate nu sunt opțiunea mea preferată. Să încercăm să formăm acum un guvern”

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Siegfried Mureșan.
Siegfried Mureșan. Foto: Inquam Photos /Octav Ganea
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Opoziția de centru-stânga din România trebuie să decidă de urgență dacă va susține un nou guvern pro-european sau dacă va fi învinuită pentru preluarea puterii de către extrema dreaptă, a avertizat premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru Politico.

Într-un interviu acordat publicației citate, europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat că va solicita Partidului Social Democrat (PSD) să susțină Partidul Național Liberal (PNL), de centru-dreapta, într-un nou scrutin „până la sfârșitul săptămânii viitoare”, chiar dacă conducerea social-democrată a refuzat până acum să facă acest lucru. 

„Socialiştii români se află în faţa unui moment decisiv — trebuie să decidă dacă se vor comporta ca nişte social-democraţi europeni responsabili şi vor susţine un guvern pro-european sau dacă îşi vor intensifica cooperarea cu extrema dreaptă, adică cu partidul extremist populist anti-european de aici”, a declarat Mureșan, care este a treia persoană însărcinată cu formarea unui guvern de când coaliţia de guvernare a pierdut un vot de neîncredere în luna mai.

Un nou eșec la București ar duce la organizarea unor alegeri anticipate care ar diviza opinia publică în cea de-a șaptea țară ca populație din UE, unde extrema dreaptă se află în fruntea sondajelor, într-un moment în care partidele populiste-naționaliste câștigă teren în țările din întreaga Europă, notează sursa citată.

Principalele partide din România — un aliat strategic cheie al NATO, care a resimțit unele efecte colaterale ale războiului purtat de Rusia în Ucraina — abia au reușit să țină piept extremei drepte într-o serie de alegeri parlamentare și prezidențiale care au început în iarna anului 2024.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că grupul nu va vota în favoarea Executivului condus de Mureșan și că va susține doar formarea unui guvern din care să facă parte. Cu toate acestea, el nu a exclus posibilitatea unei coaliții cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) de extremă dreapta, care a căutat confruntarea cu Bruxelles-ul și a susținut candidați pro-ruși. PSD și AUR au votat împreună pentru demiterea guvernului anterior la începutul acestui an.

Mureșan a făcut apel la conducerea grupului S&D de centru-stânga al UE de la Bruxelles să împiedice acest lucru, susținând că aceștia „sunt, în mod evident, responsabili pentru acțiunile partidelor membre” și că „vor avea o problemă foarte gravă de credibilitate dacă vor continua să păstreze tăcerea cu privire la faptul că partenerii lor români colaborează strâns cu extrema dreaptă”.

„Atâta timp cât socialiștii europeni nu iau măsuri concrete pentru a împiedica acest lucru să se întâmple, nu putem exclude ca, din păcate, nici socialiștii din alte țări să urmeze această cale”, a adăugat el.

Grindeanu a sugerat însă că PSD ar putea fi convins să inițieze discuții cu Mureșan, dacă acesta acceptă să includă zece propuneri politice considerate esențiale pentru formațiune. Printre acestea se numără un nou impuls pentru infrastructura energetică, consolidarea apărării și a securității naționale, reforma serviciilor publice și investiții în educație și sănătate.

Cu toate acestea, în cazul în care propunerea de guvern și programul politic vor fi respinse, președintele Nicușor Dan va dobândi competența constituțională de a ordona organizarea de noi alegeri — primele din 2024, când AUR a înregistrat câștiguri semnificative și a devenit al doilea partid ca mărime din parlament. Mureșan a recunoscut că formațiunea de extremă dreaptă se situează în prezent la aproximativ 35% în sondaje, comparativ cu doar 21% pentru propriul său partid de centru-dreapta, PNL.

„Alegerile anticipate nu sunt opțiunea mea preferată”, a declarat Mureșan. „Consider că ar trebui să încercăm să formăm acum un guvern pro-european. Dar, dacă acest lucru nu ar fi posibil, cred că nu ar trebui excluse”.

Solicitarea lui Dan, care anul trecut l-a învins pe controversatul candidat al AUR, George Simion, în cursa pentru președinție, vine într-un moment delicat pentru Mureșan. În prezent, în calitate de membru al Parlamentului European, el este unul dintre principalii negociatori ai bugetului pe termen lung al UE, în valoare de 2 trilioane de euro, pe care liderii blocului comunitar doresc să îl finalizeze până la sfârșitul anului.

Potrivit acestuia, însă, preluarea puterii în România de către extrema dreaptă ar complica mult această sarcină, deoarece „orice guvern antieuropean prezent la masa negocierilor ar dori ca Europa să fie mai slabă. Ei știu că bugetul este un instrument important pentru menținerea puterii Europei și, practic, ar vota împotriva unui [buget] ambițios și realist”.

În plus, „am avea un guvern care ar fi foarte favorabil Rusiei, iar toate acestea ar fi în detrimentul poporului român și al Uniunii Europene”.

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Editor : A.M.G.

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