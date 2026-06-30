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Exclusiv Siegfried Mureșan, întrebat dacă Nicușor Dan a respectat așteptările celor care l-au susținut: „Nu comentez”

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Foto: Inquam Photos
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Premierul propus de PNL-USR-UDMR, Siegfried Mureșan, a declarat, marți, la Digi24, că l-a susținut „din convingere” pe Nicușor Dan în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Europarlamentarul susține că PNL își dorește „o Românie bine condusă și un președinte care să-și îndeplinească cât mai bine atribuțiile și care să corespundă așteptărilor oamenilor care l-au votat”. Întrebat dacă Nicușor Dan a respectat aceste condiții, Mureșan a răspuns: „Nu comentez”.

„În primul rând, l-am susținut în turul al doilea iar, eu personal, din convingere. Nu regret în niciun fel susținerea pe care i-am acordat-o înaintea turului al doilea, fiindcă alternativa George Simion a fost o chestiune de neconceput. 

Prim-ministrul interimar a spus că relația instituțională pe marile priorități ale României a fost mereu corectă. Prerogativele președintelui, inclusiv în domeniul în care eu activez, al afacerilor europene sunt evidente. Ca atare, noi ne dorim o Românie bine condusă și un președinte care să-și îndeplinească cât mai bine atribuțiile și care să corespundă așteptărilor oamenilor care l-au votat”, a afirmat Siegfried Mureșan. 

Întrebat dacă au fost respectate aceste condiții, premierul propus de PNL-USR-UDMR a răspuns: „Nu comentez”. 

Acesta a mai spus că speră ca relația dintre președintele Nicușor Dan și PNL să fie refăcută. 

„Președintele României este ales pe 5 ani de zile, mai sunt 4 ani de mandat. Este important ca domnia sa să poată colabora într-un mod constructiv, pozitiv cu partidele parlamentare, cu celelalte instituții ale statului. Cred că ar fi bine pentru România ca relația președintelui cu partide să fie una de încredere și de bună colaborare”, susține europarlamentarul.

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Editor : Alexandru Costea

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