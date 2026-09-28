Siegfried Muresan l-a contactat, din nou, pe Sorin Grindeanu. Documentul transmis înaintea audierilor și răspunsul social-democraților

Premierul desemnat, Siegfried Muresan, a anunțat că „l-a contactat” din nou în această dimineață pe liderul social democrat, Sorin Grindeanu. Candidatul PNL-USR-UDMR transmite că „dacă PSD nu va vota Guvernul o va face strict din motive subiective” și prezintă o listă cu măsuri care se regăsesc și în propunerile PSD. Amintim, astăzi încep audierile miniștrilor propuși. Într-o conferință de presă, Grindeanu a declarat că a primit mesajul cu „doar cinci minute înainte de ședință.

Mureșan a transmis pe rețelele sociale: „L-am contactat din nou în această dimineață pe președintele PSD, Sorin Grindeanu.

I-am transmis documentul de mai jos, care evidențiază clar cum programul nostru de guvernare cuprinde și propuneri ale Partidului Social Democrat.

Documentul arată că, dacă PSD va vota Guvernul, îl va vota pe criterii obiective. Dacă va vota împotrivă, o va face strict pe criterii subiective.

Sunt oricând dispus să discutăm despre programul de guvernare, despre formarea Guvernului și rezolvarea crizei politice din România.

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„Propuneri PSD care se regăsesc în Programul de Guvernare Mureșan

1. Energie și resurse

Programul nostru propune ceea ce solicită și PSD: capacități noi, rețele, stocare, interconectări, echipamente energetice produse în România și sprijin pe factură pentru consumatorii vulnerabili.

Mergem mai departe cu:

• proiecte concrete: Mintia, Iernut, Tarnița-Lăpuștești, Unitățile 1, 3 și 4 de la Cernavodă;

• prima concesiune pentru eolian offshore în Marea Neagră;

• sprijin public plătit doar pentru capacitatea pusă efectiv în funcțiune;

• cadru stabil pentru prosumatori;

• calendar de închidere a cărbunelui corelat cu înlocuitorii;

• piață cu contracte pe termen lung, fără plafonări generalizate de preț.

2. Securitate, apărare și industria de profil

Programul nostru propune ce cere și PSD: SAFE (16,68 mld. euro) folosit ca achiziție care aduce producție și furnizori în România, industrie de apărare legată de nevoile Armatei, software național pentru drone și un mecanism contra dezinformării.

Mergem mai departe cu:

• cheltuieli de apărare care cresc gradual spre 5% din PIB, legate de capabilități;

• modernizarea bazelor Kogălniceanu, Câmpia Turzii, Fetești și Cincu;

• hubul F-16 de la Fetești;

• hubul european de securitate maritimă operațional la Constanța în 2027;

• capabilități anti-drone pentru Garda de Coastă;

• pregătirea din timp a integrității alegerilor din 2028.

3. Reindustrializare și finanțare pentru dezvoltare

Programul nostru propune ce cere și PSD: Banca de Investiții și Dezvoltare ca instrument central, ajutoare de stat concentrate pe ecosisteme strategice și evaluate public, PPP-uri fără mutarea datoriei în afara bilanțului.

Mergem mai departe cu:

• o singură structură pentru toate ajutoarele de stat;

• recuperarea integrală a banilor dacă firma nu își ține angajamentele;

• programul „Campioni regionali” prin sprijin acordat de Exim Bank;

• eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2027;

• amortizare accelerată pentru investiții;

• regula „o obligație nouă, două eliminate”;

• statut de piață emergentă pentru bursă și o piață de creștere pentru IMM-uri.

4. Colectare corectă și disciplină bugetară

Programul nostru propune ce cere și PSD: analiza de risc integrată în ANAF, control pe marea evaziune, reducerea decalajului de TVA și regula că nicio cheltuială permanentă nu se face fără sursă.

Mergem mai departe cu:

• ținte ferme de deficit: 6% din PIB în 2026, sub 3% în 2030;

• bugetul pe 2027 adoptat până la 31 decembrie;

• reunificarea ANAF cu Vama;

• bonus–malus pentru conducerea ANAF;

• declarații precompletate;

• statul care își plătește datoriile la timp;

• „dividendul reformei”: jumătate din economii se întorc prin reducerea taxării muncii.

5. Reforma statului și servicii publice

Programul nostru propune ce cere și PSD: comasarea instituțiilor, un punct digital unic, principiul că statul nu cere de două ori aceeași informație și evaluarea după rezultate.

Mergem mai departe cu:

• 13% mai puțini parlamentari;

• maximum trei secretari de stat pe minister;

• fiecare companie de stat încadrată în 12 luni într-un regim clar (dezvoltare, listare, privatizare, închidere);

• rating public de la A la E pentru companiile de stat;

• ieșire din portofoliu după trei ani de pierderi;

• 5 milioane de români cu identitate digitală până în 2028;

• reforma Bucureștiului și a zonelor metropolitane.

6. Muncă, venituri, coeziune și demografie

Programul nostru propune ce cere și PSD: creșe, sprijin pentru familii, locuințe accesibile pentru tineri, recalificare legată de locuri de muncă reale și un program complet pentru diaspora.

Mergem mai departe cu:

• „Contul Viitorului” pentru fiecare copil;

• păstrarea indemnizației pentru creșterea copilului la revenirea la muncă;

• subvenția de 2.250 lei/lună pentru angajarea tinerilor NEETs;

• eliminarea supraimpozitării part-time-ului pentru părinți și pentru personalul din sănătate și educație;

• contracte de muncă flexibile;

• o nouă lege a locuințelor sociale;

• ghișeu unic pentru românii care se întorc acasă.

7. Educație, sănătate și cercetare

Programul nostru propune ce cere și PSD: combaterea abandonului școlar, învățământ dual, finanțare pentru cercetare, medicina de familie ca pilon al prevenției și management profesionist în spitale.

Mergem mai departe cu:

• ținte de 6% din PIB pentru educație și 1% pentru cercetare;

• primă de performanță de 10–20% pentru profesori;

• noul bacalaureat din 2030;

• 2.000 de paturi noi de îngrijiri paliative până în 2028;

• centre pentru AVC și infarct în toate regiunile;

• trasee integrate pentru pacienții oncologici;

• acces mai rapid la terapiile inovatoare.

8. Agricultură, irigații și dezvoltare rurală

Programul nostru propune ce cere și PSD: irigații și rezerve de apă, sprijin pentru procesare și cooperative, trasabilitate prin programul „100% RO” și evidența animalelor, apărarea plăților directe în viitorul buget european.

Mergem mai departe cu:

• mecanism de compensare a pierderilor din secetă, făcut cu Banca Mondială, din primăvara lui 2027;

• pachet pentru tânărul fermier;

• descurajarea cumpărărilor speculative de teren;

• noua lege a arendei;

• plata integrală a sprijinului pe 2026;

• reluarea exporturilor de ovine.

9. Infrastructură și investiții strategice

Programul nostru propune ce cere și PSD: prioritizarea tuturor investițiilor, finalizarea proiectelor începute, un cadru integrat pentru fonduri europene, buget și împrumuturi, și pregătirea planului de fonduri europene 2028–2034.

Mergem mai departe cu:

• minimum 10 mld. euro pe an din coeziune, din 2027;

• transferul proiectelor PNRR nefinalizate către alte finanțări;

• plata lucrărilor la termen, publicată lunar;

• piața feroviară de călători deschisă competitiv din 2028;

• înjumătățirea deceselor rutiere până în 2030;

• Dunăre navigabilă tot anul.

10. România europeană și euroatlantică

Programul nostru propune ce cere și PSD: aderarea la OECD, statul de drept, drepturile minorităților și cooperarea cu UE și NATO împotriva ingerințelor străine.

Mergem mai departe cu:

• acord pe bugetul UE 2028–2034 până la finalul lui 2026;

• deschiderea negocierilor pentru Moldova și Ucraina;

• Visa Waiver ca prioritate în relația cu SUA;

• România ca platformă energetică regională în parteneriat cu SUA;

• reforma justiției: CSM ales de tot corpul profesional, măsuri contra prescripției;

• reforma serviciilor de informații: interzicerea ofițerilor acoperiți în presă, politică și culte, mandate de maximum opt ani pentru șefi”, a concluzionat acesta.

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Editor : A.R.