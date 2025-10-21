Siegfried Mureșan, la protestul fermierilor din fața Parlamentului European: „Vom apăra fondurile pentru agricultură în fața tăierilor”

Europarlamentarul Siegfried Mureșan anunță că s-a întâlnit cu fermierii români care protestează, alături de alți fermieri din Europa, la Strasbourg. Mureșan susține că se va opune tăierilor din sectorul agricol, în contextul în care propunerea de buget înaintată de Comisia Europeană prevede tăierea fondurilor pentru Politica Agricolă Comună.

„Am vorbit astăzi cu fermierii din România și din restul Uniunii Europene care au participat la mitingul din fața Parlamentului European de la Strasbourg.

Le-am transmis clar: vom apăra fondurile pentru agricultură în fața oricăror propuneri de tăieri din partea Comisiei Europene. Voi insista pentru subvenții echitabile pentru fermierii din toate țările membre ale Uniunii Europene”, a scris Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook.

Europarlamentarul a mai declarat că, în calitate de negociator-șef al Parlamentului European pe viitorul buget multianual, va propune o Politică Agricolă Comună bine finanțată.

„Agricultura europeană are nevoie de un buget pe măsură. Fermierii noștri produc hrană de calitate, la prețuri accesibile, în ciuda unor provocări uriașe: crize geopolitice, schimbări climatice, costuri în creștere”, a mai spus acesta.

Aproximativ 200 fermieri din 20 de țări europene au protestat la Strasbourg, în fața Parlamentului European, față de propunerea de buget înaintată de Comisia Europeană, care vizează tăierea fondurilor pentru Politica Agricolă Comună. La protest au participat inclusiv fermieri din România.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.