Siegfried Mureșan: Luca Niculescu este un premier vulnerabil la populismul cunoscut al PSD, în ciuda eventualelor sale bune intenții

Premierul Luca Niculescu este vulnerabil la „populismul cunoscut al PSD”, în ciuda eventualelor sale bune intenții, și riscul e mare ca PSD să înceapă risipa banului public și să pericliteze stabilizarea obținută cu greu, a declarat miercuri, la Strasbourg, pentru Agerpres, eurodeputatul Siegfried Mureșan (PNL).

Întrebat care sunt liniile roșii ale PNL în relația cu cabinetul Luca Niculescu, Siegfried Mureșan a spus că partidul său a dat „doar un vot de necesitate pentru instalarea acestui guvern” și a avut „condiții importante pentru a ne asigura că premierul Luca Niculescu, în brațele PSD, nu va deraia cu România în următoarele șase luni (...)”.

El a subliniat că „dacă România își încalcă acordurile făcute cu Comisia Europeană pe reducerea de deficit, atunci investitorii internaționali vor pierde și încrederea în acest nou guvern al României, despre care oricum toată lumea știe că este un guvern fragil, este un guvern care nu are o susținere majoritară proprie, ci este un guvern condus de un premier care, în ciuda eventualelor sale bune intenții, nu are partid politic, nu are grup parlamentar și este vulnerabil la populismul cunoscut al PSD”.

În legătură cu o eventuală moțiune de cenzură depusă de PNL în cazul în care guvernul nu respectă angajamentele privind deficitul bugetar, Siegfried Mureșan, desemnat anterior pentru funcția de premier, dar fără a obține voturile necesare învestirii guvernului, a afirmat că partidul său și-a asumat, prin acordul încheiat cu premierul, să nu depună o moțiune de cenzură în primele șase luni, „dacă și premierul cu care a fost semnat acest acord, evident, respectă acordul”.

„Acum trebuie să vedem cum va guverna acest premier, încă nu avem motive să credem că va încălca acest acord. Ca atare, nu aș specula în momentul de față, dar știm că riscul ca PSD să înceapă risipa banului public și să pericliteze stabilizarea obținută cu greu, prin eforturile oamenilor, prin eforturile întreprinzătorilor din România, știm că riscul e mare. Dar să-i vedem la treabă în următoarele săptămâni, încă nu aș specula cu privire la ceea ce ar putea urma”, a declarat Mureșan.

Referitor la diviziunile din interiorul PNL și la șansele ca Ilie Bolojan să rămână președintele partidului, Siegfried Mureșan a afirmat că „au fost, într-adevăr, un număr mic de colegi în Partidul Național Liberal care, inclusiv în ultimele zile, au repetat narativul președintelui PSD, dar sunt puțini colegi. Sunt colegi care s-au cerut la guvernare alături de PSD, ori noi știm că acum apele s-au separat foarte clar între Partidul Național Liberal și PSD”.

„Deci în ultimele luni s-a făcut această separare clară între PNL și PSD. Noi intrăm acum în perioada de opoziție și, de altfel, este pentru prima dată când un fost prim-ministru al Guvernului României devine lider al opoziției. N-am mai avut asta niciodată în ultimii 37 de ani. Mereu prim-miniștrii au fost înlocuiți de propriile lor partide, și-au dat demisia în condiții dificile - Victor Ponta după Colectiv, au pierdut alegeri - Adrian Năstase, Viorica Dăncilă -, au plecat rușinos, ca Sorin Grindeanu după OUG 13 sau Mihai Tudose, au fost tehnocrați de cursă scurtă”, a afirmat Mureșan.

El susține că Ilie Bolojan aduce „o cunoaștere profundă a statului român, administrației locale și administrației centrale”, precum și „o cotă de încredere semnificativă, onestitate și hotărâre”.

Eurodeputatul s-a declarat convins că „în următorii doi ani, până la alegerile parlamentare la termen, vom avea o opoziție cum nu am mai avut niciodată în România în ultimii 37 de ani”.

El spune că PNL se va concentra pe două lucruri, respectiv pe „construcția, întărirea și deschiderea Partidului Național Liberal și pe măsuri pe care le vom propune” și „pe sancționarea derapajelor guvernării”.

„Vom sancționa, vom critica acest guvern, dar nu ne vom limita la acest lucru. Vom veni și cu o ofertă constructivă pentru ca oamenii să știe exact pentru ce dau votul la următoarele alegeri. Garantez că la următoarele alegeri, PNL, alături de partenerii noștri care vor modernizarea României, nu va mai fi răul cel mai mic, ci obiectivul nostru este ca oamenii să aibă pentru prima dată motive să voteze deschis, cu inima împăcată, o ofertă de modernizare a țării”, a declarat el.

În ceea ce privește perspectivele politice ale lui Ilie Bolojan, Mureșan și-a exprimat convingerea că acesta „se află la începutul carierei sale în politica la nivel național”.

„În doar doi ani de când a venit la București, a reușit să redea încrederea în funcția prezidențială, în cele trei luni în care a fost președinte interimar al României, și a salvat România de la colaps economic ca prim-ministru al României. (...) Deci, sub nicio formă nu este în pericol la conducerea Partidului Național Liberal, e susținut de o majoritate foarte largă din partid”, a dat el asigurări.

Editor : A.P.