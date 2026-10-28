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Siegfried Mureşan: Manipularea PSD privind finanţele ţării are picioare scurte. Strategia reală a fost limpede din prima zi

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Siegfried Mureșan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan susţine că PSD îi cere ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare, să prezinte public „situaţia economică reală a României” doar pentru a-şi justifica eşecul, întrebând de ce social-democraţii au numit din nou un ministru despre care susţin că le-a ascuns oamenilor adevărul.

„Manipularea PSD privind finanţele ţării are picioare scurte. Strategia reală de guvernare a PSD a fost limpede ca apa din prima zi: să dea vina pe 'greaua moştenire' pentru tot ceea ce a promis şi ştie că nu este în stare să implementeze: creşteri de salarii şi pensii, reducerea TVA şi multe altele. Pentru a-şi justifica eşecul, PSD îi cere acum ministrului Finanţelor să prezinte public 'situaţia economică reală a României'. Vasăzică, până acum, PSD nu avea o radiografie reală a economiei”, a scris miercuri Mureşan pe Facebook.

Potrivit liberalului, problema este că actualul ministru al Finanţelor a ocupat aceeaşi funcţie şi în Guvernul Bolojan.

„Dacă PSD insinuează că ministrul nu a prezentat până acum situaţia economică reală a României, de ce l-a păstrat în Guvern? De ce ai numi din nou un ministru despre care susţii că le-a ascuns oamenilor adevărul? Iar dacă PSD l-a păstrat pe ministrul Nazare pentru lucrurile bune pe care le-a făcut în ultimul an, de ce pune acum la îndoială radiografia economică prezentată până acum de acelaşi ministru?”, a adăugat Siegfried Mureşan.

În opinia sa, în realitate, PSD cunoaşte foarte bine situaţia economică a României, "ştie ce pagube a produs Guvernul Ciolacu" şi că "acestea au fost reparate în bună măsură de Guvernul Bolojan" şi ştie că trebuie continuată calea reducerii risipei.

„PSD ştie şi că marile sale promisiuni populiste nu pot fi aplicate în practică şi că avem nevoie de o creştere sustenabilă a economiei. Acum încearcă să-i manipuleze pe români, pretinzând că nu cunoştea situaţia. PSD ne vrea naivi. Nu suntem”, a transmis Mureşan.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut marţi ministrului Finanţelor să prezinte public situaţia economică "reală" a ţării.

„I-am cerut ministrului Finanţelor să prezinte public situaţia economică reală a României, pentru a avea o radiografie completă a bugetului consolidat. Vrem să ştim pe ce ne putem baza în fundamentarea măsurilor pentru 2027”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Editor : A.P.

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