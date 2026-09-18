Premierul desemnat Siegfried Mureşan a anunţat, vineri seară, la Digi24, că nu ia în calcul să-şi depună mandatul, dacă la finalul perioadei în care trebuie să prezinte Cabinetul va constata că nu are voturile necesare.

„Nu, nu iau în calcul să-mi depun mandatul”, a declarat Siegfried Mureşan, întrebat ce va face dacă va constata că nu va avea voturile necesare pentru învestirea Guvernului pe care-l va propune.

El a precizat că în niciun scenariu nu se va ajunge la depunerea mandatului: „Nu am în vedere depunerea mandatului, nu”.

Aritmetica parlamentară arată că va fi dificil să obţină cele 233 de voturi necesare pentru a trece un guvern de Parlament.

Siegfried Mureşan a fost nominalizat, joi, de către preşedintele Nicuşor Dan pentru a forma Guvernul, în încercarea de a debloca criza politică, dar şeful statului a precizat ulterior că va semna doar sâmbătă decretul de nominalizare, acesta urmând a fi publicat luni în Monitorul Oficial.

Editor : A.C.