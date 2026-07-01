Siegfried Mureșan: „Nu putem avea niciun numitor comun cu partidele extremiste din Parlament”

Siegfried Mureșan susține că nu va discuta cu partidele „extremiste și antieuropene” din Parlament. Propunerea PNL-USR-UDMR de premier este de părere că un acord pentru noul Guvern şi noul prim-ministru este mai uşor de realizat dacă există un numitor comun în privinţa priorităţilor României. „Discuţiile despre persoane şi funcţii trebuie să fie mereu ultimele”, a transmis liberalul.

„Un acord pentru noul Guvern şi noul prim-ministru este mai uşor de realizat dacă există un numitor comun în privinţa priorităţilor României. Discuţiile trebuie să înceapă de la urgenţele României şi de la cine este dispus să îşi asume soluţionarea lor într-o guvernare proeuropeană. Noi, Partidul Naţional Liberal, suntem dispuşi să ni le asumăm”, a scris Mureșan, miercuri, pe Facebook.

Europarlamentarul a mai precizat că și USR și UDMR își vor asuma astfel de reforme și face un apel la social-democrați: „Să vedem dacă şi PSD îşi doreşte să fie parte a acestor măsuri”.

„Nu putem avea numitor comun cu extremiștii”

„În mod cert, vorbind de o guvernare proeuropeană, nu putem avea niciun numitor comun cu partidele extremiste şi antieuropene din Parlament.

Abia după ce cădem de acord asupra acestor urgențe și asupra soluționării lor, putem discuta despre componența Guvernului. Discuțiile despre persoane și funcții trebuie să fie mereu ultimele, nu cele care ne blochează”, a mai transmis acesta.

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Editor : A.G.