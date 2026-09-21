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Siegfried Mureşan nu vrea cooptarea PSD în guvernul său: „Fie ei, fie noi, dar nu împreună”. Ce spune despre votul din Parlament

Data publicării:
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - SIEGFRIED MURESAN
Siegfried Muresan Foto:Inquam Photos / Adriana Neagoe
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Din articol
„Vom merge la vot în Parlament”

Premierul desemnat Siegfried Mureşan nu vrea cooptarea PSD în guvernul său, după experienţa din ultimul an, când, în opinia sa, social-democrații nu şi-au respectat angajamentele. El adaugă că va merge la vot în Parlament, chiar și fără susținerea PSD.

Mureşan a fost întrebat la Ştirile ProTv dacă ia în calcul cooptarea PSD în guvern, după afirmaţiile lui Sorin Grindeanu că PSD nu va vota un guvern din care nu face parte.

„Cred că România poate fi guvernată de PNL, împreună cu USR şi UDMR, sau de PSD. Noi împreună cu ei nu mai putem guverna, după experienţa din ultimul an, când nu şi-au respectat angajamentele şi când au dărâmat guvernul din care făceau parte. Ca atare, fie ei, fie noi, dar nu împreună”, a răspuns Mureşan, potrivit News.ro.

El s-a referit şi la negocierile cu fiecare parlamentar în parte, dincolo de decizia de la centru a partidelor.

„În Parlamentul European, mereu când am fost responsabil de negocierea unei legi, am avut socialiştii europeni mereu de partea mea şi mereu am tratat grupurile parlamentare cu respect şi am discutat cu grupul parlamentar în ansamblu. Ca atare, vom avea un dialog organizat, franc, cu PSD-ul. Ei ştiu că eu nu sunt PSD-ist, sunt multe lucruri pe care avem puncte de vedere comune, dar va fi un moment al adevărului pentru ei: Va susţine PSD-ul un guvern proeuropean care să facă lucruri bune pentru România sau îşi va consolida parteneriatul cu AUR? Deci, îi vom trata cu respect, ca grup parlamentar, nu vom încerca să divizăm grupul parlamentar”, a spus el.

Mureşan a precizat că nu va purta dialog cu AUR.

„Nu mă veţi vedea la sediul AUR sau la grupul parlamentar AUR, fiindcă cred că viziunea lor pentru România este fundamental diferită de ceea ce noi, Partidul Naţional Liberal, alături de partenerii de la USR şi UDMR, considerăm o Românie modernă, europeană. Deci, diferenţele noastre de opinie sunt mari. De aceea, testul adevărului va fi de fapt pentru PSD, dacă ei vor rămâne cu AUR sau dacă vor da votul acestui guvern”, a mai spus Mureşan.

„Vom merge la vot în Parlament”

Mureşan a declarat că va merge la vot în Parlament, chiar dacă PSD a anunțat că nu-i va vota guvernul.

„Categoric, da. Vom merge la vot în Parlament din mai multe motive. În primul rând, pentru ca oamenii să ştie ce propunem pentru România: un stat nou, modern, o administraţie publică centrală reformată, eficientizată, administraţie locală eficientizată, restructurarea companiilor de stat. Reducem pierderile în companiile de stat şi folosim banii pentru sănătate, pentru educaţie, pentru şcoli, pentru grădiniţe, acolo unde e nevoie. Vom prezenta Parlamentului României viziunea noastră, o viziune pentru un stat nou, modern, reformat, pro-european. Ştiu că unor parlamentari de la PSD le e teamă de prezentarea unui program cu adevărat reformat. Deci, vom merge în Parlamentul României, în primul rând, pentru a prezenta o viziune pentru România, în al doilea rând, pentru a arăta oamenilor cum votează fiecare parlamentar, fiecare grup parlamentar. Şi în al treilea rând, din respect faţă de Constituţia României şi faţă de preşedinte, o procedură de desemnare se tratează la modul serios", a spus Mureşan.

El a precizat că a fost surprins de „lipsa de respect de astăzi a domnului Grindeanu faţă de preşedintele României".

„PSD-ul aproape a spus că are rezerve faţă de candidatura mea, înainte ca decretul de nominalizare să fie publicat în Monitorul Oficial. Consider că gestul lor a fost un gest ostil şi faţă de preşedintele României", a spus Mureşan.

Întrebat dacă PSD se poate răzgândi în decizia de a nu îl susţine, Mureşan a spus că va discuta cu social-democraţii.

„Astăzi a apărut în Monitorul Oficial decretul de nominalizare. Primii parlamentari cu care voi discuta, în mod firesc, sunt parlamentarii de la Partidul Naţional Liberal, USR şi UDMR, partenerii noştri, pentru a le prezenta programul de guvernare pe care îl finalizăm cel mai probabil în cursul zilei de mâine, după care vom discuta cu grupul minorităţilor naţionale şi apoi voi căuta să avem un dialog civilizat şi cu PSD”, a precizat el.

Editor : M.B.

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