Siegfried Mureșan: Oprirea risipei nu este austeritate. „Vreau ca banii publici să ajungă la oameni”

Siegfried Mureșan susține că reducerea cheltuielilor inutile ale statului nu trebuie confundată cu austeritatea. Premierul desemnat afirmă, într-o postare pe Facebook, că fiecare leu cheltuit fără justificare înseamnă resurse mai puține pentru școli, spitale, infrastructură și investiții și pledează pentru reducerea risipei și pentru creșterea performanței în instituțiile publice.

Siegfried Mureșan afirmă că termenul de „austeritate” este folosit în mod repetat de politicieni pentru a critica măsurile prin care sunt reduse cheltuielile inutile ale statului.

„În ultimii ani, termenul de «austeritate» a fost folosit prea des de politicienii care vor să continue risipa banului public”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

Europarlamentarul susține că, atunci când sunt luate măsuri pentru reducerea cheltuielilor inutile și pentru eficientizarea administrației, acestea sunt prezentate de adversarii politici drept măsuri de austeritate.

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„De fiecare dată când cineva încearcă să pună ordine în finanțele țării, să reducă cheltuielile inutile sau să facă statul mai eficient, este acuzat imediat de politicienii populiști de «austeritate»”, afirmă Mureșan.

„Eu cred exact contrariul. Risipa banului public înseamnă mai puțini bani pentru oameni. Fiecare leu cheltuit inutil de stat este un leu care nu ajunge într-o școală, într-un spital, într-un drum sau într-o investiție de care România are nevoie”, a scris acesta.

„De aceea, vom continua să punem ordine în finanțele publice, să reducem risipa și să cerem performanță acolo unde statul cheltuiește banii oamenilor”, afirmă europarlamentarul.

Siegfried Mureșan respinge ideea că măsurile de reducere a cheltuielilor inutile ar trebui descrise automat drept austeritate.

În încheiere, europarlamentarul spune că obiectivul trebuie să fie ca banii publici să fie folosiți pentru nevoile oamenilor și pentru investițiile necesare, nu cheltuiți fără justificare. „Vreau ca banii publici să ajungă la oameni, nu să fie risipiți”, a concluzionat Siegfried Mureșan.

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Editor : C.A.