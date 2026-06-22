Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a declarat, luni la Digi24, că Guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veștea nu dispune de o majoritate parlamentară și a acuzat susținătorii cabinetului că încearcă să forțeze votul de învestitură prin presiune exercitată asupra Parlamentului. Liberalul a avertizat totodată că parlamentarii PNL care vor vota în favoarea acestui Executiv vor fi excluși din partid.

Mureșan a susținut că Executivul propus de Adrian Veștea nu a avut susținerea necesară nici în momentul desemnării premierului și nu o are nici în prezent.

„Este evident că acest guvern propus de Adrian Veștea nu are în momentul de față majoritatea. Este evident că acest premier desemnat nu a avut majoritatea voturilor la momentul la care a fost desemnat”, a declarat eurodeputatul PNL, luni la Digi24.

Acesta a acuzat că informațiile privind existența unei majorități de 240 de voturi ar fi fost folosite pentru a influența parlamentarii indeciși.

„Ni s-a spus un neadevăr când ni s-a spus la acel moment că avea 240 de voturi și ni s-a spus acest neadevăr pentru a ne intimida și pentru a intimida parlamentarii mai slabi de îngeri, pentru a genera alte voturi în favoarea Guvernului Veștea”, a precizat Mureșan.

Citește și: Adrian Veştea şi alți patru liberali urmează să fie excluşi din PNL. Ultimatumul dat de Ilie Bolojan a expirat

El a comparat situația actuală cu cea a fostului premier desemnat Eugen Tomac.

„Așa cum Eugen Tomac nu a avut voturile la momentul desemnării și în niciuna din cele nouă zile în care a fost premier desemnat, la fel nici Adrian Veștea nu a avut voturile la momentul desemnării și nu le are nici în momentul de față”, a mai spus eurodeputatul PNL.

Acuzații privind graba cu care este programat votul

Siegfried Mureșan a criticat procedura prin care Guvernul urmează să fie supus votului Parlamentului în aceeași zi în care miniștrii sunt audiați în comisii.

„Încearcă să se pună presiune acum pe Parlament pentru a vota, la fel ca OUG 13, acest guvern, Guvernul de noapte, diseară”, a afirmat acesta.

Potrivit liberalului, susținătorii cabinetului încearcă să obțină o majoritate prin presiunea timpului.

„Au văzut că, în mod normal, nu există majoritate și dacă lucrurile merg normal, guvernul ar fi respins. Încearcă acum, sub presiunea timpului, să genereze o majoritate pentru acest guvern”, a adăugat Mureșan.

Eurodeputatul a catalogat drept „nedemocratic” calendarul stabilit pentru învestirea Executivului.

„Este nedemocratic să prezinți un guvern fără o majoritate clară dimineața în Parlament, să ai audierile miniștrilor în aceeași zi și să vrei să votezi guvernul noaptea. Asta generează foarte multă neîncredere în guvern și în tot acest demers”, a declarat Mureșan.

Citește și: Alina Gorghiu contestă excluderea din PNL: „Sunt în partidul acesta de zeci de ani şi de aici nu am să plec eu”

El a susținut că respingerea cabinetului ar reprezenta o modalitate de apărare a rolului Parlamentului.

„Modul în care ei încearcă să treacă acest guvern prin Parlament este un argument adițional pentru a proteja Parlamentul, pentru a proteja democrația parlamentară și pentru a vota împotrivă”, a mai spus eurodeputatul PNL.

Amenințare cu excluderea pentru liberalii care votează Guvernul

Întrebat despre posibilitatea ca unii parlamentari PNL să susțină Guvernul Veștea, Mureșan a afirmat că aceștia se vor plasa automat în afara partidului.

„Dacă câțiva, puțini colegi de-ai noștri din PNL vor vota în favoarea acestui guvern, ei se vor plasa în afara Partidului Național Liberal și din ziua următoare nu se mai pot numi parlamentari ai PNL”, a declarat acesta.

Întrebat direct dacă aceștia vor fi excluși din partid, liberalul a răspuns: „Da, acest lucru este clar și este predictibil”.

„Nu vor fi mulți. E păcat să tragem această situație, dar ei trebuie să știe care sunt consecințele”, a precizat Mureșan.

Eurodeputatul consideră că parlamentarii care ar vota împotriva liniei partidului nu au perspective politice pe termen lung.

„Nu există o perspectivă politică pentru acești colegi care ar vota împotriva Partidului Național Liberal și ar fi excluși”, a afirmat el.

Citește și: Lucian Bode: „În doar două săptămâni, PNL a reuşit să se degradeze atât de mult. S-a ajuns mult prea departe”

Mureșan a susținut că aceștia nu vor putea construi o nouă formațiune politică viabilă.

„Ei singuri nu vor reuși să facă un partid, fiindcă nimeni care a plecat dintr-un partid nu a reușit să creeze un partid nou, sustenabil”, a spus eurodeputatul PNL.

În opinia sa, nici PSD nu ar avea interesul să îi atragă.

„PSD nu-i vrea. PSD a avut 23% la ultimele alegeri parlamentare. Acum are 13% în sondaje. Plăcinta la PSD s-a înjumătățit. Cu siguranță nu vor putea hrăni câțiva colegi adiționali veniți de la PNL”, a adăugat Mureșan.

„Își vor încheia cariera politică”

Liberalul a avertizat că parlamentarii care aleg să susțină Guvernul Veștea împotriva deciziei partidului riscă să își încheie cariera politică odată cu actuala legislatură.

„Ei își vor încheia cariera politică la finalul acestei legislaturi, dacă aleg să părăsească Partidul Național Liberal. Cu toată părerea de rău o spun, dar trebuie și ei să știe ce se va întâmpla”, a declarat Mureșan.

Întrebat dacă grupul parlamentarilor care ar putea vota în favoarea Guvernului reprezintă o pierdere pentru PNL, eurodeputatul a răspuns scurt: „Haideți să vedem câți sunt și cine sunt.”

Citește și: Reacția PNL după ce Adrian Veştea a depus programul de guvernare şi lista de miniştri la Parlament

Editor : Ana Petrescu