Live TV

Exclusiv Siegfried Mureșan: Parlamentarii PNL care votează Guvernul Veștea vor fi excluși. „Nu au perspectivă politică”

Data publicării:
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan. Foto: Inquam Photos
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Acuzații privind graba cu care este programat votul Amenințare cu excluderea pentru liberalii care votează Guvernul „Își vor încheia cariera politică”

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a declarat, luni la Digi24, că Guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veștea nu dispune de o majoritate parlamentară și a acuzat susținătorii cabinetului că încearcă să forțeze votul de învestitură prin presiune exercitată asupra Parlamentului. Liberalul a avertizat totodată că parlamentarii PNL care vor vota în favoarea acestui Executiv vor fi excluși din partid.

Mureșan a susținut că Executivul propus de Adrian Veștea nu a avut susținerea necesară nici în momentul desemnării premierului și nu o are nici în prezent.

„Este evident că acest guvern propus de Adrian Veștea nu are în momentul de față majoritatea. Este evident că acest premier desemnat nu a avut majoritatea voturilor la momentul la care a fost desemnat”, a declarat eurodeputatul PNL, luni la Digi24.

Acesta a acuzat că informațiile privind existența unei majorități de 240 de voturi ar fi fost folosite pentru a influența parlamentarii indeciși.

„Ni s-a spus un neadevăr când ni s-a spus la acel moment că avea 240 de voturi și ni s-a spus acest neadevăr pentru a ne intimida și pentru a intimida parlamentarii mai slabi de îngeri, pentru a genera alte voturi în favoarea Guvernului Veștea”, a precizat Mureșan.

Citește și: Adrian Veştea şi alți patru liberali urmează să fie excluşi din PNL. Ultimatumul dat de Ilie Bolojan a expirat

El a comparat situația actuală cu cea a fostului premier desemnat Eugen Tomac.

„Așa cum Eugen Tomac nu a avut voturile la momentul desemnării și în niciuna din cele nouă zile în care a fost premier desemnat, la fel nici Adrian Veștea nu a avut voturile la momentul desemnării și nu le are nici în momentul de față”, a mai spus eurodeputatul PNL.

Acuzații privind graba cu care este programat votul

Siegfried Mureșan a criticat procedura prin care Guvernul urmează să fie supus votului Parlamentului în aceeași zi în care miniștrii sunt audiați în comisii.

„Încearcă să se pună presiune acum pe Parlament pentru a vota, la fel ca OUG 13, acest guvern, Guvernul de noapte, diseară”, a afirmat acesta.

Potrivit liberalului, susținătorii cabinetului încearcă să obțină o majoritate prin presiunea timpului.

„Au văzut că, în mod normal, nu există majoritate și dacă lucrurile merg normal, guvernul ar fi respins. Încearcă acum, sub presiunea timpului, să genereze o majoritate pentru acest guvern”, a adăugat Mureșan.

Eurodeputatul a catalogat drept „nedemocratic” calendarul stabilit pentru învestirea Executivului.

„Este nedemocratic să prezinți un guvern fără o majoritate clară dimineața în Parlament, să ai audierile miniștrilor în aceeași zi și să vrei să votezi guvernul noaptea. Asta generează foarte multă neîncredere în guvern și în tot acest demers”, a declarat Mureșan.

Citește și: Alina Gorghiu contestă excluderea din PNL: „Sunt în partidul acesta de zeci de ani şi de aici nu am să plec eu”

El a susținut că respingerea cabinetului ar reprezenta o modalitate de apărare a rolului Parlamentului.

„Modul în care ei încearcă să treacă acest guvern prin Parlament este un argument adițional pentru a proteja Parlamentul, pentru a proteja democrația parlamentară și pentru a vota împotrivă”, a mai spus eurodeputatul PNL.

Amenințare cu excluderea pentru liberalii care votează Guvernul

Întrebat despre posibilitatea ca unii parlamentari PNL să susțină Guvernul Veștea, Mureșan a afirmat că aceștia se vor plasa automat în afara partidului.

„Dacă câțiva, puțini colegi de-ai noștri din PNL vor vota în favoarea acestui guvern, ei se vor plasa în afara Partidului Național Liberal și din ziua următoare nu se mai pot numi parlamentari ai PNL”, a declarat acesta.

Întrebat direct dacă aceștia vor fi excluși din partid, liberalul a răspuns: „Da, acest lucru este clar și este predictibil”.

„Nu vor fi mulți. E păcat să tragem această situație, dar ei trebuie să știe care sunt consecințele”, a precizat Mureșan.

Eurodeputatul consideră că parlamentarii care ar vota împotriva liniei partidului nu au perspective politice pe termen lung.

„Nu există o perspectivă politică pentru acești colegi care ar vota împotriva Partidului Național Liberal și ar fi excluși”, a afirmat el.

Citește și: Lucian Bode: „În doar două săptămâni, PNL a reuşit să se degradeze atât de mult. S-a ajuns mult prea departe”

Mureșan a susținut că aceștia nu vor putea construi o nouă formațiune politică viabilă.

„Ei singuri nu vor reuși să facă un partid, fiindcă nimeni care a plecat dintr-un partid nu a reușit să creeze un partid nou, sustenabil”, a spus eurodeputatul PNL.

În opinia sa, nici PSD nu ar avea interesul să îi atragă.

„PSD nu-i vrea. PSD a avut 23% la ultimele alegeri parlamentare. Acum are 13% în sondaje. Plăcinta la PSD s-a înjumătățit. Cu siguranță nu vor putea hrăni câțiva colegi adiționali veniți de la PNL”, a adăugat Mureșan.

„Își vor încheia cariera politică”

Liberalul a avertizat că parlamentarii care aleg să susțină Guvernul Veștea împotriva deciziei partidului riscă să își încheie cariera politică odată cu actuala legislatură.

„Ei își vor încheia cariera politică la finalul acestei legislaturi, dacă aleg să părăsească Partidul Național Liberal. Cu toată părerea de rău o spun, dar trebuie și ei să știe ce se va întâmpla”, a declarat Mureșan.

Întrebat dacă grupul parlamentarilor care ar putea vota în favoarea Guvernului reprezintă o pierdere pentru PNL, eurodeputatul a răspuns scurt: „Haideți să vedem câți sunt și cine sunt.”

Citește și: Reacția PNL după ce Adrian Veştea a depus programul de guvernare şi lista de miniştri la Parlament

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Alina Gorghiu
2
Gorghiu, reacție după decizia PNL privind demisia: Lui Bolojan îi e frică de faptul că un...
adrian vestea la cotroceni
3
Adrian Veștea a anunțat un nou nume din guvernul său, cu doar câteva minute înainte de...
Câtă apă trebuie să bei zilnic în funcție de greutatea corporală. Foto Getty Images
4
Câtă apă trebuie să bei zilnic în funcție de greutatea corporală. Specialiștii explică...
ID182783-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
5
Guvernul Veștea se clatină înainte de învestire: Audierile miniștrilor continuă. George...
"Cutremur" la Cupa Mondială: "Raphinha are grave probleme financiare! Se roagă să se rezolve transferul!"
Digi Sport
"Cutremur" la Cupa Mondială: "Raphinha are grave probleme financiare! Se roagă să se rezolve transferul!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alina gorghiu
Alina Gorghiu contestă excluderea din PNL: „Sunt în partidul acesta de zeci de ani şi de aici nu am să plec eu”
lucian bode la birou
Lucian Bode: „În doar două săptămâni, PNL a reuşit să se degradeze atât de mult. S-a ajuns mult prea departe”
edlpromo in fata ta toma_00437
Constantin Toma, despre Guvernul Veștea: „O formulă încropită care nu poate ajuta țara. Sper să nu treacă”
adrian vestea la guvern
Adrian Veştea şi alți patru liberali urmează să fie excluşi din PNL. Ultimatumul dat de Ilie Bolojan a expirat
alin tise la birou
Alin Tişe (PNL), atac la conducerea partidului: „Unde se termină logica şi unde începe absurdul? Ţara are nevoie de guvern”
Recomandările redacţiei
george simion face declaratii
Simion anunță că AUR nu va vota Guvernul Veștea: „Nicușor Dan să...
csoma botond la o sedinta
Csoma Botond: AUR și PSD au un acord secret. Dacă nu aveau voturile...
Prime Minister Sir Keir Starmer makes a speech in Downing Street, London, as he said he will resign as leader of the Labour Party and he has informed the King of his decision. Picture date: Monday June 22, 2026.
Premierul britanic Keir Starmer a demisionat din funcție, dar a...
Călin Georgescu
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de...
Ultimele știri
Premiul de aproape 1,5 milioane de lei, la categoria I, la Loto 5/40 a fost câştigat. Unde s-a jucat biletul norocos
Bogdan Ivan, despre măsurile din programul de guvernare Veștea: „Menținerea unui preț suportabil la energie și gaze este o prioritate”
Rusia acuză NATO și UE că pregătesc un nou plan „Barbarossa” pentru a cuceri țara lui Putin
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Urmează săptămâni grele pentru 4 zodii. Astrele scot la suprafață răni vechi și secrete ascunse
Cancan
Stațiunea balneară ieftină de lângă România. O noapte de cazare poate costa doar 13 euro
Fanatik.ro
Gigi Becali, aproape de bomba anului: „Din informațiile mele, Denis Drăguș i-a spus DA lui FCSB!” Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
”Am crezut că ești Nuțu Cămătaru!” Legenda lui Dinamo și-a uimit fanii cu noul look
Adevărul
Zelenski îi cere lui Lukașenko măsuri concrete pentru dezescaladare. „Poate să-și păstreze scuzele pentru el”
Playtech
Averea Alinei Gorghiu, propusă vicepremier în Guvernul Veștea. Câți bani are în conturi și investiții
Digi FM
"Oameni buni, coarda!". O tânără de 21 de ani a murit la bungee jumping, după o eroare greu de crezut
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Diana Munteanu a mers "all-in" pe cotă 18.00 la Cupa Mondială și a făcut pariu cu Dan Alexa: "Dacă nu iese...
Pro FM
Dua Lipa, cea mai senzuală mireasă. Rochie mulată cu spatele gol și o atitudine de superstar
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Emma Heming spulberă cel mai mare mit despre boala lui Bruce Willis. „Nu și-a pierdut memoria”
Adevarul
Distracție sfârșită în tragedie națională. Trei copii au murit după ce au sărit în mare de pe stânci în Spania
Newsweek
Germanii vor ieși la pensie la 70 ani. România spre același scenariu, deși politicenii nu recunosc. De ce?
Digi FM
Final tragic, reacții comice. Un motan a întrerupt "Romeo și Julieta", s-a jucat nestingherit pe scenă și a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Au găsit veriga lipsă? Cercetătorii propun o explicație radicală pentru apariția vieții pe Pământ
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Cuvinte dure ale unui regizor la adresa lui Val Kilmer: „A fost cel mai rău om pe care l-am cunoscut”
UTV
Kim Kardashian și-a schimbat radical look-ul. Vedeta a apărut cu un bob blond platinat inspirat de Marilyn...