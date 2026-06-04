Siegfried Mureşan (PNL): Buna guvernare are nevoie de legitimitate democratică exprimată prin alegerile parlamentare

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a declarat, joi, că preşedintele Nicuşor Dan a desemnat un premier dintr-un partid extraparlamentar, dar „buna guvernare are nevoie de transparenţă şi legitimitate democratică, care pot fi garantate doar prin sprijinul popular exprimat la alegerile parlamentare”.

„După o lună de aşteptare, preşedintele României a desemnat un premier dintr-un partid extraparlamentar. În orice democraţie, buna guvernare are nevoie de transparenţă şi legitimitate democratică, care pot fi garantate doar prin sprijinul popular exprimat la alegerile parlamentare. Guvernarea netransparentă şi lipsită de legitimitate democratică nu face decât să alimenteze extremismul şi populismul, lucruri de care cu siguranţă nu avem nevoie acum”, a scris Siegried Mureşan pe Facebook, potrivit Agerpres.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcţia de premier.

„Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experienţa politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme şi pentru asta e nevoie de experienţă politică. E un act de responsabilitate din partea mea şi aştept aceeaşi responsabilitate de la partidele politice, iar Eugen Tomac are şi independenţa, are şi experienţa şi are şi valorile pentru poziţia de premier”, a susţinut preşedintele.

Potrivit Constituţiei, candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

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Editor : Liviu Cojan