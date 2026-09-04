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Prioritățile lui Siegfried Mureșan, propunerea PNL pentru funcția de prim-ministru. „Nu vrem să revenim la un guvern amatoricesc”

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Europarlamentarul Siegfried Muresan susține o conferință de presă la sediul Parlamentului European de la Strasbourg, pe 6 aprilie 2022.
Siegfried Mureșan, europarlamentar român. Foto: Profimedia Images
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Din articol
„Reducerea risipei este singura șansă” Mureșan: România trebuie să-și consolideze apărarea

PNL vrea continuarea reformelor, reducerea deficitului și consolidarea apărării, iar România să aibă un guvern „competent”, care să apere interesele țării atât în plan intern, cât și european, a afirmat eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan, propunerea de premier susținută de PNL, USR și UDMR. Anunțul lui Siegrfried Mureșan vine în contextul în care președintele Nicușor Dan spusese cu doar o zi înainte că a venit „momentul să tranşăm problema” și că „în zilele următoare” va desemna un nou premier. UDMR îi reproșa lui Mureșan că, deși e susținut de partidele de dreapta pentru funcția de premier, acesta „a dispărut din viața publică” și nu a făcut demersuri pentru realizarea unei majorități în Parlament.

Într-o postare pe Facebook, Siegfried Mureșan a enumerat prioritățile pe care PNL le consideră esențiale pentru o bună guvernare și a subliniat că acestea trebuie urmărite „în interesul oamenilor, nu al clientelei de partid”.

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Europarlamentarul afirmă că toate reformele implementate în ultimul an, precum și cele aflate în curs, trebuie să continue.

„Reformele sunt absolut necesare pentru a ne asigura că România se poate moderniza la standarde europene și se poate dezvolta în mod sustenabil”, a transmis Mureșan.

El atrage atenția și asupra reformelor din PNRR, despre care spune că trebuie să fie „ireversibile”, pentru ca România să nu riște pierderea fondurilor europene care mai urmează să fie alocate prin acest instrument.

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„Reducerea risipei este singura șansă”

O altă prioritate indicată de Mureșan este reducerea deficitului bugetar. El susține că România se află pe un drum bun în această privință după măsurile adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

„Continuarea reducerii risipei este singura șansă ca România să aibă bani pentru investiții durabile”, a afirmat eurodeputatul PNL.

Mureșan susține că reducerea deficitului este necesară și pentru ca, pe termen lung, să existe resurse pentru creșteri sustenabile ale salariilor și pensiilor. În plus, el avertizează că majorarea deficitului înseamnă „în primul rând, îndatorarea oamenilor pe termen lung”.

Siegfried Mureșan consideră că România are nevoie de „o abordare competentă pe plan european”, în condițiile în care la Bruxelles sunt negociate decizii importante pentru următorii ani.

El indică în primul rând viitorul buget multianual al Uniunii Europene, prin care se va stabili nivelul fondurilor europene de care va beneficia România în următorii șapte ani.

„Eu sunt coraportor al Parlamentului European pe acest dosar și am apărat fondurile europene pentru România în poziția Parlamentului”, a precizat Mureșan.

Potrivit acestuia, România are nevoie de un guvern capabil să apere în Consiliul UE nivelul fondurilor obținut în poziția Parlamentului European.

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Mureșan: România trebuie să-și consolideze apărarea

În mesajul său, eurodeputatul PNL a vorbit și despre securitatea României, în contextul războiului din Ucraina.

„Vedem aproape zilnic cum drone cu explozibil ajung pe teritoriul României. Cauza este invazia Rusiei în Ucraina. Consecințele și riscurile agresiunii ruse sunt clare și palpabile”, a afirmat el.

Mureșan susține că România trebuie să atragă toate cele 16,7 miliarde de euro disponibile prin instrumentul european SAFE pentru consolidarea apărării.

El afirmă că Guvernul condus de Bolojan a pregătit documentația necesară și a obținut o prefinanțare de 2,5 miliarde de euro prin SAFE, în pofida „blocajelor PSD și AUR”.

În final, Siegfried Mureșan spune că PNL își dorește menținerea unui guvern pe care îl descrie drept competent și orientat spre apărarea intereselor României.

„Vrem ca România să aibă în continuare un guvern competent, care să apere interesele oamenilor pe plan intern și extern”, a transmis eurodeputatul.

„Nu vrem să revenim la un guvern amatoricesc, în care să se promită lucruri nerealiste oamenilor, în timp ce resursele sunt direcționate către clientela de partid”, a mai scris Siegfried Mureșan.

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Editor : Ana Petrescu

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