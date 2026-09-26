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Siegfried Mureșan, presiune pe PSD înaintea votului pentru Guvern: „Are o responsabilitate mai mare decât noi pentru situația politică”

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siegfried muresan a depus proigramul de gvernare la parlament
Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea
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Premierul desemnat Siegfried Mureșan a avertizat, după depunerea la Parlament a programului de guvernare și a listei miniștrilor, că dacă PSD nu va vota Guvernul, criza politică se va adânci și se va deschide calea către alegeri anticipate. Liberalul spune că social-democrații au motive să sprijine noul Executiv și susține că va purta discuții cu aceștia zilele următoare.

Premierul desemnat a invocat inclusiv măsurile sociale prevăzute în programul său de guvernare ca argument pentru care PSD ar trebui să susțină noul Executiv.

„Testul adevărului, săptămâna viitoare, într-adevăr, îl va da PSD. Ei poartă în momentul de faţă răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România. Noi am prezentat un guvern pro-european cu măsuri concrete, inclusiv în domeniul politicilor sociale, fiindcă partide pro-europene de centru, centru-dreapta, cum suntem noi, evident, că au soluţii şi pentru problemele sociale. Acestea nu trebuie să fie monopolul partidelor socialiste sau social-democrate. Deci, la o analiză atentă a programului de guvernare, sunt convins că PSD are motive substanţiale să voteze acest guvern”, a declarat Siegfried Mureşan.

Acesta susține că dacă PSD nu va vota Executivul, „nimeni în România nu va mai crede că este un partid pro-european”. Siegfried Mureșan deschide ușa unei colaborări în Parlament cu social-democrații, dacă vor alege să sprijine Executivul propus de el.

„PSD are o responsabilitate chiar mai mare decât noi pentru situaţia politică în care ne aflăm, iniţiind şi votând moţiunea de la începutul anului. Şi sunt convins că dacă PSD va vota acest guvern, vom putea avea o relaţie corectă în Parlamentul României cu parlamentarii reprezentând PSD. Dacă nu vor vota acest guvern, atunci criza se va adânci, se va deschide calea alegerilor anticipate, care pot fi convocate oricând de către preşedintele României. Dacă PSD-ul ar vota cu partide extremiste împotriva acestui guvern, sunt convins că nimeni în România nu va mai crede că PSD-ul este partid pro-european”, a declarat premierul desemnat.

Totodată, Siegfried Mureșan susține că zilele următoare va purta discuții cu social-democrații „dând o şansă acestei colaborări parlamentare”.

„Ştim că sunt multe lucruri care ne separă pe noi de PSD, dar ştim că pentru stabilitatea politică a României e bine să treacă acest guvern şi suntem pregătiţi la un dialog respectuos şi civilizat cu domniile lor”, a afirmat premierul desemnat.

În acest moment, Guvernul Mureșan se bazează doar pe voturile parlamentarilor PNL, USR și UDMR, fiind insuficiente pentru a trece de Parlament.

„Avem 170 de voturi din partea acestor trei partide şi grupuri parlamentare. Am purtat discuţii cu grupul minorităţilor naţionale, cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii”, a precizat Siegfried Mureșan.

Pentru ca Guvernul să fie învestit, sunt necesare 233 de voturi.

Editor : A.P.

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