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Siegfried Mureșan promite să mențină aprinsă „lumina în cămara cu șmecherii”: „Vom curăța toată dezordinea care s-a adunat”

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Siegfried Muresan Foto: Profimedia
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În contextul în care premierul interimar Ilie Bolojan „a aprins lumina în cămara cu șmecherii”, Siegfried Mureșan a dat asigurări că va continua pe aceeași linie. Premierul desemnat a transmis că va fi curățată toată dezordinea „care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român”.

„Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșeală amarnic. Vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român. Nu facem asta împotriva cuiva anume, ci pentru toți oamenii cinstiți din România, care muncesc și care merită să beneficieze la maxim de pe urma muncii cinstite pe care o fac”, a scris premierul desemnat pe Facebook.

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Sâmbătă, europarlamentarul liberal a declarat, despre programul său de guvernare, că va fi construit pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan. El a precizat că are câteva principii sănătoase pe care trebuie să le continue: „să fie responsabili, să gestioneze cu atenţie banul public, să nu risipească banii oamenilor”.

„Vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan şi vom intra într-o etapă de creştere. Ilie Bolojan a stabilizat ţara şi a făcut foarte multe lucruri bune pentru România. Datorită măsurilor luate de acest guvern, putem acum să intrăm într-o nouă etapă, o etapă de creştere”, a scris el într-o postare pe Facebook.

Între timp, președintele Nicușor Dan a semnat, sâmbătă, decretul prin care îl desemnează pe Siegfried Mureșan premier, potrivit surselor Digi24.

Decretul oficial de desemnare a premierului Siegfried Mureșan cel mai probabil va fi publicat în Monitorul Oficial, luni, 21 septembrie. 

Acesta va avea la dispoziție 10 zile pentre a cere votul Parlamentului, ceea ce înseamnă că la începutul lunii octombrie ar putea avea loc audierile miștrilor propuși în comisiile parlamentare și votul în plenul reunit. 

Aritmetica parlamentară însă ridică probleme pentru trecerea unui cabinet condus de actualul europarlamentar liberal. Voturile PNL, USR, UDMR și ale minorităților naționale însumează 187 de parlamentari, la o diferență de 46 de voturi pentru majoritatea necesară de 233.

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Editor : A.M.G.

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