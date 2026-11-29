Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, fost candidat pentru funcția de prim-ministru, acuză PSD că majorează „pe șest” salarii în companiile de stat, în timp pensionarii încă așteaptă indexarea pensiilor.

„În programul de guvernare pe care l-am propus în septembrie, am spus clar că, odată redus deficitul, creșterea pensiilor va fi prioritatea noastră zero. PSD a respins programul nostru de guvernare, promițând că va „da mai mult” când va ajunge la guvernare.

Iată că a dat. Și-a dat sieși. În timp ce pensionarii încă așteaptă indexarea pensiilor, guvernul PSD a dat drumul, printr-o ordonanță aprobată pe șest, OUG 47/2026, la majorările salariale la companiile de stat și la regii și a devansat cu o lună aplicarea recompenselor de performanță la ANAF și Vamă.

Când PSD ne critica spunând că oamenii suferă din cauza măsurilor noastre, acum e limpede la cine se referea: la oamenii săi de partid”, a scris Siegfried Mureșan duminică, într-un mesaj pe Facebook.

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Guvernul a recunoscut la începutul acestei săptămâni că a majorat în secret, în ședința de vinerea trecută, salariile angajaților de la companiile de stat Transgaz și Transelectrica.

După ce Digi24.ro a scris, citând surse guvernamentale, despre o majorare a salariilor la cele două companii, care nu fuseseră anunțate pe ordinea de zi a ședinței, iar Executivul nu a comunicat pe acest subiect, Palatul Victoria a venit cu o mențiune în care a anunțat trecerea pe agenda publică a actelor normative de mărire a salariilor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (independent), spune că Guvernul intenționează să intervină în privința pensiilor, dar nu poate garanta că acestea vor crește anul viitor.

Decizia privind pensiile și salariile va fi luată odată cu aprobarea bugetului pe 2027, estimată pentru a doua sau a treia săptămână din decembrie.

Pe de altă parte, ministrul PSD al Muncii, Florin Manole, a dat asigurări că pensiile vor crește de la 1 ianuarie, conform programului de guvernare, însă a pus în sarcina ministrului Finanțelor misiunea de a găsi sursele de finanțare.

Întrebat de unde vor fi bani pentru majorarea pensiilor, ministrul Muncii spune că acest lucru e responsabilitatea ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare. „La întrebarea de unde bani, evident că trebuie să răspundă Ministerul de Finanțe, pentru că ANAF-ul trebuie să colecteze. ANAF-ul trebuie să se lupte cu evaziunea fiscală, așa cum Inspecția Muncii de la Ministerul Muncii trebuie să se lupte cu munca la negru, cu munca nedeclarată și să colecteze de acolo, prin amenzi și prin reglarea comportamentului celor care nu respectă legea. Dar Ministerul Finanțelor, cu siguranță, trebuie să aloce resursele. Ăsta este rolul său”, a declarat Manole la Digi24.

Editor : B.P.