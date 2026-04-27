Exclusiv Siegfried Mureșan: PSD și AUR sunt deranjate de reformele lui Bolojan. Nicușor Dan va avea de ales între două majorități

Siegfried Mureșan, vicepreședinte PPE.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a spus la Digi24 că președintele Nicușor Dan va avea de ales între o majoritate construită în jurul premierului Ilie Bolojan sau o majoritate PSD-AUR care, în opinia sa, „vrea să întoarcă România în trecut”. El mai spune că cele două partide care au anunțat că vor depune împreună moțiune de cenzură sunt deranjate de „caracterul reformator” al lui Bolojan.

„Prin acțiunile comune alături de AUR, Partidul Social Democrat ne aduce aminte de trecutul său recent, în care a fost un partid antieuropean, când a fost un partid care a atacat justiția și statul de drept, a atacat valorile europene și a atacat instituțiile Uniunii Europene. Prin această reconciliere națională, la care George Simion face referire acum, PSD și AUR își doresc de fapt întoarcerea la trecut. Ceea ce îi deranjează cu adevărat este caracterul reformator al prim-ministrului Ilie Bolojan. Ei doresc să întoarcă România în trecut, să o țină captivă, și doresc să facă acest lucru sub pretextul așa-numitei reconcilieri naționale. Pentru ei, acțiunile împotriva Uniunii Europene sunt la ordinea zilei. Pentru PSD au fost și în trecut la ordinea zilei. AUR este un partid antieuropean. După ce poporul român a spus nu lui George Simion la alegerile prezidențiale, Partidul Social Democrat îl readuce acum în scenă, acționând împotriva voinței majorității oamenilor”, a spus Mureșan.

El a adăugat că Bolojan nu va fi schimbat din fruntea PNL.

„Dacă Partidul Social Democrat dărâmă acest guvern, noi, Partidul Național Liberal, nu vom face majoritate cu Partidul Social Democrat. Cu AUR, oricum nu formăm guvern, asta e foarte clar. Ca atare, la eventuale consultări, președintele pe viitor va avea de ales între o majoritate reformistă în jurul premierului Bolojan sau o majoritate PSD-AUR. Dar repet, Ilie Bolojan este președintele partidului și va rămâne președintele partidului și va rămâne liderul forțelor reformatoare din România, opozant al forțelor care doresc să țină România pe loc, PSD și AUR”, a adăugat el.

Întrebat cu cine majoritate va merge Bolojan la președinte, Mureșan a spus: „Va trebui testată majoritatea la vot. În momentul de față, Ilie Bolojan este prim-ministrul Guvernului României. Moțiunea de cenzură nu a trecut încă. PSD și AUR nu au numărul necesar de voturi. Le mai trebuie niște voturi, nu sunt foarte multe, dar nici nu suntem convinși că fiecare parlamentar PSD sau fiecare parlamentar AUR ar vota această moțiune de cenzură. Deci, să nu facem speculații pe ce nu știm încă. În momentul de față, Ilie Bolojan este încă prim-ministru.”

„Dar ce știm este că PSD și AUR au obiective comune, au o strategie comună și vom vedea dacă majoritatea parlamentară va susține modernizarea sau va susține întoarcerea spre trecut. Și vom vedea și ce va susține președintele României. Dar eu cred că președintele României rămâne un reformator și nu cred că va susține o majoritate care se întoarcă România în trecut”, a adăugat el.

Editor : M.B.

