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Siegfried Mureșan răspunde la atacul Liei Olguța Vasilescu: Mai bine și-ar trimite soțul la serviciu

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claudiu manda si olguta vasilescu
Claudiu Manda și Olguța Vasilescu. Foto: Inquam Photos
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Premierul Siegfried Mureșan a răspuns atacului lansat în trecut de liderul social-democrat Lia Olguța Vasilescu, care spunea că este „un om care habar n-are cum se trăiește în România” și că românii „o să-și scrântească limba” încercând să-i pronunțe numele. „Mai bine și-ar trimite soțul la serviciu în Parlamentul European”, spune liberalul. 

„Acea importantă doamnă din PSD mai bine și-ar trimite soțul la serviciu în Parlamentul European, că nu face cinste, fiind unul dintre cei mai absenți membri ai Parlamentului European”, a declarat premierul desemnat. 

Mureșan a continuat, spunând că și-ar dori ca social-democrații să îl critice pe baza unor argumente pe care le consideră serioase, nu prin „neadevăruri”. 

„În ceea ce privește trăznările spuse de Partidul Social Democrat, mi-aș dori sincer ca Partidul Social Democrat să mă combată cu chestiuni serioase. 

Faptul că ei știu că competența și etica au fost întotdeauna principalii piloni ai activității mele și ai prezenței mele în spațiul public, ei știu că nu am făcut niciodată rabat la competență și la etică, știu că nu au cu ce să mă atace în materie de competență și etică și atunci se joacă cu tot felul de neadevăruri”, a spus Mureșan. 

Acesta a mai afirmat că privește cu „simpatie” atacurile venite din partea PSD și a susținut că social-democrații nu ar fi capabili să formuleze o alternativă de program politic pentru dezvoltarea României. 

„Sincer, îi privesc cu simpatie, cu zâmbetul pe buze și arată doar cât sunt de mici și faptul că sunt incapabili să articuleze o alternativă de program politic de dezvoltare a României. 

Tot ceea ce eu am spus de-a lungul timpului despre Partidul Social Democrat a fost și este adevărat. Mi-aș dori ca ceea ce PSD-ul spune despre mine să fie adevărat”, a declarat Siegfried Mureșan. 

Lia Olguța Vasilescu declara la sfârșitul lunii iunie că liderul PNL, Ilie Bolojan, propune pentru funcția de premier „un om care habar n-are cum se trăiește în România”. Primarul Craiovei a adăugat că românii „o să-și scrântească limba” încercând să-i pronunțe numele, făcând referire la Siegfried Mureșan. 

Editor : A.C.

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