Siegfried Mureşan răspunde la întrebarea adresată de PSD: „Intrăm într-o nouă etapă”

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a transmis, sâmbătă, despre programul său de guvernare, că va fi construit pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan. El precizează că are câteva principii sănătoase pe care trebuie să le continue: „să fie responsabili, să gestioneze cu atenţie banul public, să nu risipească banii oamenilor”.

„Vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan şi vom intra într-o etapă de creştere. Ilie Bolojan a stabilizat ţara şi a făcut foarte multe lucruri bune pentru România. Datorită măsurilor luate de acest guvern, putem acum să intrăm într-o nouă etapă, o etapă de creştere”, spune Siegfried Mureşan într-o postare pe Facebook.





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Premierul desemnat prezintă „câteva principii sănătoase pe care trebuie să le continue: să fim responsabili, să gestionăm cu atenţie banul public, să nu risipim banii oamenilor şi să investim acolo unde este nevoie”.

„Aceste lucruri le voi continua. Obiectivul este să reducem inflaţia, să creştem economia şi să îmbunătăţim nivelul de trai al oamenilor.

PSD i-a solicitat prim-ministrului desemnat Siegfried Mureşan să prezinte public planul său pentru România şi să răspundă public la o întrebare fundamentală, dacă vrea să schimbe politicile Guvernului Bolojan sau vrea să le continue, PSD considerând că aceasta ar fi prima dovadă de normalitate politică.

„Înainte de orice discuţie despre majorităţi şi voturile PSD, Siegfried Mureşan trebuie să răspundă public la o întrebare fundamentală: Vrea să schimbe politicile Guvernului Bolojan sau vrea să le continue? PSD consideră că aceasta ar fi prima dovadă de normalitate politică. Astfel, din momentul în care a acceptat desemnarea pentru funcţia de prim-ministru, Siegfried Mureşan are obligaţia să le spună românilor care este planul său pentru a scoate ţara din criza economică şi socială în care a ajuns după guvernarea condusă de Ilie Bolojan, preşedintele propriului său partid”, arăta PSD într-un comunicat de presă remis vineri.

Potrivit PSD, prim-ministrul desemnat trebuie să spună concret ce propune pentru economie şi pentru nivelul de trai al românilor.

„Va continua politica de austeritate? Va menţine actuala povară fiscală sau propune o schimbare? Ce măsuri are pentru protejarea puterii de cumpărare, susţinerea companiilor româneşti şi păstrarea locurilor de muncă? Cum va asigura funcţionarea serviciilor publice esenţiale, de la sănătate până la administraţia locală? Mai mult, el trebuie să clarifice fără echivoc un lucru: consideră că politicile Guvernului Bolojan au fost corecte şi intenţionează să le continue sau consideră că România are nevoie de o schimbare de direcţie? Întâi programul pentru România. Întâi măsurile pentru români. Abia apoi discuţii despre voturi pentru o majoritate parlamentară”, a mai transmis PSD.

Editor : C.L.B.