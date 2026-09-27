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Siegfried Mureșan, replică pentru Sorin Grindeanu în scandalul cu ambasadoarea SUA: „Să demonstreze că sunt buni români”

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Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/ Elena Covalenco și George Călin
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Premierul desemnat Siegfried Mureșan a reacționat duminică la declarațiile președintelui PSD, Sorin Grindeanu, după informațiile publicate de The Wall Street Journal privind afirmațiile atribuite ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, despre căderea Guvernului Bolojan. Mureșan spune că votul de săptămâna viitoare asupra noului guvern va fi pentru PSD și liderul său ocazia de a demonstra că „nu au fost motivați de interese străine în ceea ce privește guvernarea țării”.

„Domnul Sorin Grindeanu neagă astăzi vehement orice legătură cu acuzațiile din The Wall Street Journal”, a scris Siegfried Mureșan, duminică, pe Facebook.

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„Votul de săptămâna viitoare este cea mai bună ocazie pentru PSD și pentru Sorin Grindeanu să demonstreze că sunt buni români și că nu au fost motivați de interese străine în ceea ce privește guvernarea țării”, a transmis Mureșan.

Acesta a adăugat că își dorește relații apropiate atât cu statele Uniunii Europene, cât și cu Statele Unite și cu celelalte democrații liberale. „Vreau un parteneriat strâns cu fiecare stat membru al Uniunii Europene, cu Statele Unite ale Americii și cu toate democrațiile liberale din jurul lumii. Parteneriate pe picior de egalitate care să facă bine românilor”, a mai scris Siegfried Mureșan.

Mesajul premierului desemnat vine după ce Sorin Grindeanu a respins duminică orice posibilă înțelegere cu partea americană pentru înlăturarea Guvernului Bolojan și a acuzat o „tentativă de manipulare”.

„Tentativa de manipulare legată de o așa-zisă conspirație împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan este din categoria conspirațiilor cu pământul plat. Atât mai poate propaganda de dreapta! Să stârnească hohote de râs”, a scris liderul PSD.

Schimbul de replici are loc după ce The Wall Street Journal a relatat că ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi făcut, la o cină organizată la Atena în luna martie, afirmații care sugerau că Statele Unite ar putea avea un rol în schimbarea unor guverne.

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Editor : M.I.

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