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Siegfried Mureșan se va întâlni miercuri cu parlamentarii UDMR pentru a discuta programul de guvernare

Data publicării:
Meeting of deputies of the European Union (EU) and Moldova to discuss the reforms carried out in Moldova and further steps towards European integration.
Siegfried Muresan Foto: Profimedia
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Premierul desemnat Siegfried Mureșan se va întâlni miercuri, de la ora 8:30, cu grupurile parlamentare ale UDMR pentru a discuta prioritățile programului de guvernare. Negocierile au loc în condițiile în care Kelemen Hunor susține că partidele rămase din fosta coaliție nu au, în acest moment, cele 233 de voturi necesare învestirii Guvernului.

Marți, premierul desemnat are programate discuții cu parlamentarii PNL și USR.

„Vom discuta prioritățile programului de guvernare, precum și calendarul și procedura parlamentară pentru depunerea programului și a listei miniștrilor, audierea miniștrilor propuși și votul final din Parlamentul României”, a anunțat Siegfried Mureșan pe Facebook.

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Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că formațiunea sa va analiza programul propus și răspunsurile premierului desemnat privind fiscalitatea, bugetul, investițiile și măsurile destinate persoanelor care au nevoie de sprijin.

„Vom continua discuțiile, în primul rând, cu liberalii și cu USR, să vedem programul de guvernare, să vedem ce răspunsuri dă domnul Mureșan la o grămadă de întrebări legate de fiscalitate, de buget, de oamenii care au nevoie de ajutor, de programul economic, de programul de dezvoltare și de investiții. Dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, atunci trebuie să luăm o decizie: dacă venim să ne prăbușim într-o gălăgie infernală în Parlament, cu 160-170 de voturi, sau spunem că este mai bine să nu prelungim conflictul și îi sugerăm domnului Mureșan să depună mandatul”, a explicat acesta.

Liderul UDMR a precizat că, dacă Siegfried Mureșan va decide să meargă până la votul de învestitură din Parlament, formațiunea sa va trebui să hotărască dacă îl susține.

Editor : A.D.

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