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Video Siegfried Mureșan spune că foștii lideri care au făcut datoriile PNL trebuie să contribuie la plata lor: „Au și ei o obligație”

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Siegfried Mureșan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Ce spune Mureșan despre Lucian Bode

Actuala conducere a PNL a moștenit de la fosta echipă o situație financiară „precară”, după ce în campania electorală din 2024 au fost încheiate, la nivel central și în mai multe județe, contracte care nu au fost plătite și care prevăd penalități ridicate, a declarat luni, la Digi24, europarlamentarul Siegfried Mureșan. Acesta susține că fostul secretar general și filialele care au semnat contractele trebuie să participe la plata datoriilor.

Siegfried Mureșan a explicat că actuala conducere încearcă să achite și să reeșaloneze sumele restante, astfel încât partidul să își stabilizeze situația financiară.

„Noi dorim, în primul rând, să facem ordine în propria noastră casă și nu dorim să fim datori ca partid. Într-adevăr, actuala conducere a moștenit de la vechea conducere o situație financiară precară. În anul 2024 s-au angajat cheltuieli semnificative în campania electorală, atât la nivelul câtorva județe, cât și la nivel central. Cheltuieli care, unu la mână, nu au fost plătite și, doi la mână, au fost angajate în condiții extrem de dezavantajoase, cu penalități destul de ridicate”, a declarat acesta.

Totodată, mai spune el, povara financiară nu poate fi suportată exclusiv de actuala conducere, care nu a participat la semnarea contractelor respective.

„Dorim să ajungem la o soluție pentru a putea plăti acele datorii, pentru a fi cu casa în ordine. Iar cei care au semnat acele contracte, secretarul general al partidului de la acea vreme și acele câteva filiale care au făcut aceste contracte dezavantajoase și nu le-au plătit, evident, au o răspundere în acest sens. Nu se poate ca actuala conducere a partidului, care nu a avut nicio legătură cu acele datorii, să sufere toată povara. Va trebui să vedem cum putem eșalona, cum putem rambursa acele datorii, iar cei care le-au făcut au și ei o obligație în acest sens”, a adăugat Mureșan.

Ce spune Mureșan despre Lucian Bode

Întrebat dacă fostul secretar general la care se referă este Lucian Bode, Siegfried Mureșan a evitat să confirme direct numele acestuia.

„S-ar putea să fi fost. Asta va trebui să vedem exact: cine a semnat acele contracte, cine are răspunderea”, a răspuns europarlamentarul.

Lucian Bode ocupa funcția de secretar general al PNL în perioada în care partidul era condus de Nicolae Ciucă. Potrivit Digi24, acesta se numără printre foștii lideri vizați de eventualele demersuri în instanță și este cel care a semnat contractele aflate în centrul disputei.

Aceleași surse indică filialele PNL Giurgiu, Ilfov și Călărași printre organizațiile cu datorii. Acestea ar avea la dispoziție două săptămâni pentru a achita sau a eșalona sumele restante. În caz contrar, reprezentanții lor ar putea pierde dreptul de vot în Biroul Politic Național.

Actuala conducere a PNL a aprobat inițierea procedurilor pentru recuperarea sumelor aferente facturilor neachitate și contractelor încheiate fără respectarea regulilor interne. Mureșan a precizat însă că deciziile concrete privind persoanele care vor răspunde urmează să fie luate în ședințele viitoare.

„Noi avem obligația de a ne proteja partidul. Iar cei care au semnat în numele partidului, în condiții dezavantajoase, contracte, nu le-au achitat și, ca atare, au prejudiciat partidul și prin acele penalități care cresc, periclitează buna funcționare a partidului și a finanțelor partidului, trebuie să fie responsabili. Acest lucru, în termeni generali, l-am decis ieri, iar la următoarele ședințe vom lua decizii concrete, dacă se va impune”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul a arătat că partidul încearcă mai întâi să găsească o soluție pentru plata și reeșalonarea datoriilor, astfel încât un proces împotriva foștilor lideri să poată fi evitat.

„Noi nu ne dorim acest lucru, sperăm să poată fi evitat și, de aceea, o soluție privind plata și reeșalonarea acestor datorii este de dorit”, a declarat Mureșan.

O parte dintre problemele financiare provin din campania electorală din 2024 și din contractele pentru promovarea cărții „Un ostaș în slujba țării”, semnată de fostul președinte al PNL Nicolae Ciucă.

Editor : A.D.

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