Avertisment la adresa PSD

„Dacă domnul Grindeanu va fi prim-ministru și dacă PSD va fi la guvernare, noi vom fi în opoziție și vom sta cu ochii pe fiecare măsură pe care o ia”, a declarat vicepreședintele PNL, Siegfried Mureșan.

Acesta a precizat că un eventual vot al liberalilor pentru învestirea guvernului nu ar reprezenta un sprijin politic pentru PSD, ci un gest de responsabilitate într-un moment de criză.

„Suntem responsabili să deblocăm criza, să votăm guvernul doar în ziua hotărârii și în schimbul unui angajament clar din partea unui premier desemnat Sorin Grindeanu că va continua măsurile de reformă începute de Ilie Bolojan și va corecta greșelile făcute de Marcel Ciolacu”, a afirmat vicepreședintele liberal.

Mureșan a insistat că liberalii nu vor oferi o susținere confortabilă viitorului executiv și că vor exercita o opoziție fermă încă din prima zi.

„Vom fi în opoziție și vom fi redutabili din prima zi a guvernării. Să nu se aștepte la o opoziție confortabilă sau la o coabitare. Vom fi redutabili pe substanță și ne vom uita la fiecare măsură pe care Guvernul Grindeanu o adoptă”, a spus acesta.

În continuarea declarației, liderul PNL a lansat și un atac direct la adresa lui Sorin Grindeanu, făcând referire la controversa legată de zborurile Nordis:

Ne vom uita și la pantoful domnului Grindeanu și nu am uitat nici de zborurile Nordis

Întrebat cum justifică PNL un posibil vot pentru un guvern PSD după criticile dure formulate în ultimii ani la adresa social-democraților, vicepreședintele liberal a explicat că sprijinul ar depinde strict de asumarea unor obiective economice și de reformă.

„Votăm doar dacă semnează un pact național prin care se angajează să păstreze deficitul în limitele agreate cu Comisia Europeană și să ia toate măsurile necesare pentru continuarea traiectoriei de reducere a deficitului. De asemenea, doar dacă se angajează să implementeze toate măsurile de reformă necesare încheierii PNRR”, a afirmat el.

Potrivit lui Mureșan, liberalii nu sunt dispuși să acorde un vot necondiționat viitorului premier: „Noi nu îi vom da votul domnului Grindeanu pentru a face ce dorește el. Noi îi vom da votul doar dacă se angajează să facă ceea ce este nevoie pentru țară”, a subliniat acesta.

Referindu-se la negocierile privind formarea noului executiv, liderul liberal a susținut că există două variante posibile: un guvern minoritar PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR:

Dacă PSD dărâmă acest guvern, are obligația să propună o soluție. Dacă sunt capabili să guverneze, să guverneze minoritar PSD. Dacă nu, guvern minoritar al Partidului Național Liberal, alături de partenerii noștri din USR și UDMR

Întrebat dacă PNL are deja o propunere pentru funcția de prim-ministru, inclusiv în persoana lui Ilie Bolojan sau a lui Alexandru Nazare, Mureșan a negat că în partid ar fi avut loc astfel de discuții.

„Răspunsul sincer este următorul: nu am discutat niciun nume de premier în cadrul Partidului Național Liberal în ultimele zile”, a spus el.

Mureșan îl contrazice pe Grindeanu într-o postare pe Facebook

Înaintea intervenției de la Digi24, Siegfried Mureșan l-a criticat pe Sorin Grindeanu într-o postare publicată pe Facebook, respingând afirmațiile liderului PSD privind cauzele dificultăților economice actuale.

„Sorin Grindeanu ne spune că economia se resimte după evenimentele nefericite din ultimul an. FALS. Economia a început să se resimtă încă de anul trecut, când Guvernul condus de Marcel Ciolacu ne-a dus la deficit record, datorie record și la un pas de blocarea fondurilor europene și de retrogradarea ratingului de țară”, a scris europarlamentarul.

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Acesta susține că situația economică s-a ameliorat după măsurile luate de guvernul condus de Ilie Bolojan, însă a fost afectată din nou de criza politică provocată de moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR.

„După ce economia s-a mai stabilizat datorită măsurilor premierului Ilie Bolojan, cifrele macroeconomice au fost, din nou, afectate de criza politică generată de moțiunea de cenzură PSD–AUR. La fiecare criză politică generată de PSD–AUR au crescut atât dobânzile la care ne împrumutăm, cât și cursul leu-euro”, a afirmat Mureșan.

Vicepreședintele PNL a concluzionat că „în realitate, economia României a fost puternic afectată în ultimii ani de iresponsabilitatea PSD-AUR”.